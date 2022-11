Mads Hoxer: Kæmper for at komme op af et sort hul

AALBORG:Mads Hoxer skulle ikke bruge ret megen tilvænningstid, da han i sommer skiftede Mors-Thy ud med Aalborg Håndbold.

Højrebacken fortsatte egentlig bare, hvor han slap i det nordvestjyske og hamrede boldene i kassen for aalborgenserne - også i Champions League.

Stortalentet kan dog ikke sige sig fri for at være ramt af den aktuelle spille- og pointmæssige krise i Aalborg Håndbold, der for første gang siden februar 2018 har tabt tre kampe i træk.

- Selvtillid betyder rigtig meget i håndbold, og min er heller ikke der, hvor den har været. Det kæmper jeg med, erkender Mads Hoxer, hvis målfrekvens er faldet drastisk på det seneste.

- Lige nu er vores hold bare nede i et sort hul, vi ikke rigtig kan komme op fra. Mod Skanderborg-Aarhus synes jeg, at vi prøvede og prøvede, men ligegyldigt hvad vi gjorde, så fungerede det bare ikke. Vi vil jo så gerne, men det er som om, at det forkramper, siger Mads Hoxer.

Mads Hoxer bombede løs for Aalborg Håndbold i starten af sæsonen, men scoringsfrekvensen hos stortalentet er faldet i takt med holdets problemer. Foto: Torben Hansen

Han er stadig Aalborg Håndbolds næstmest scorende i HTH Herreligaen i denne sæson med 57 mål - kun overgået af Felix Claar med 68 fuldtræffere. Og på assistkontoen er Hoxer holdets tredjebedste.

- Det er kun os selv, der kan løse det, så vi kæmper videre for at vende det. Det handler om, at vi skal have angrebet og forsvaret til at fungere på samme tid. Det så vi jo i den første halvdel af sæsonen, at vi kunne, og der vandt vi et hav af kampe, pointerer Mads Hoxer.

Onsdag sætter han og den øvrige Aalborg-trup kursen mod Nantes, hvor de torsdag aften møder det formstærke franske mandskab i Champions League. Ikke lige den letteste opgave midt i en krise.

- Jeg forstår da godt, hvis folk ikke rigtig tror på os lige nu, men det gør vi altså selv. Vi skal have fundet den sidste gnist og detalje i tingene, men så tror jeg også, at vi er tilbage på sporet, siger stortalentet.