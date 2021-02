Mads Hoxer tager længere skadespause med oprejst pande: Det går over al forventning

HÅNDBOLD:Ulykkerne fortsætter med at hagle ned over Mors-Thy Håndbold uden for banen, da Mors-Thy Håndbold lørdag måtte se bort fra Mads Hoxer, der onsdag gennemgik en operation i sin menisk. Den 20-årige højreback ventes at være ude i op til otte uger,

Mads Hoxer har været et stort omdrejningspunkt i Mors-Thy's offensiv, hvor han har assisteret flest mål og sat næstflest scoringer ind for nordvestjyderne.

Det er derfor en stor bet for Mors-Thy, at klubben nu skal undvære en af sine nøglespillere. For Mors-Thy har ikke plads til mange svipsere, hvis de skal blive en del af slutspillet.

- Det er sgu et skidt tidspunkt, for hvis vi ser på stillingen, så har vi brug for alle mand. Men der er ikke nogen, som er mere træt af det her end mig, lyder det fra Mads Hoxer.

Den unge højre back ser dog lyst på situationen og føler allerede, at det går bedre end ventet.

- Jeg synes, at det går over al forventning. Jeg kan gå, og jeg tænker faktisk, at jeg allerede fra næste uge kan træne med på sidelinjen. Om fire uger har jeg fået grønt lys til at løbe, og derfra regner jeg med, at der går yderligere to uger til, at jeg igen er med i fuld træning, fortæller Mads Hoxer.

Nordvestjyderne har kun lige fået Erik Toft og Frederik Tilsted tilbage fra længerevarende skader, men de må altså nu undvære Mads Hoxer i op til otte uger.

Mors-Thy Håndbolds cheftræner, Jonas Wille, er trist over endnu engang at miste en af sine nøglespillere i længere tid, men ser trods de uheldige omstændigheder positivt på situationen

- Hvis planen holder er han heldigvis tilbage i slutningen af sæsonen, men det er selvfølgelig kedeligt, at vi ikke har ham i de kommende uger. Men vi har en Jonas Gade, som har spillet på et højt niveau. Jeg er sikker på, at vi nok skal får det løst, siger Mors-Thy’s træner.