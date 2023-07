Mads Pedersen slår Philipsen og triumferer i Touren

LIMOGES:Mads Pedersen (Trek) vandt lørdag 8. etape i årets Tour de France, der var en godt 200 kilometer lang omgang fra Libourne til Limoges.

Det skete efter en massespurt, hvor danskeren som den første i år fik skovlen under sprinterkongen Jasper Philipsen (Alpecin). Belgieren havde vundet de tre hidtidige massespurter i løbet.

Pedersens triumf kom efter en meget lang spurt, hvor Philipsen tog danskerens hjul og forsøgte at komme foran, men den tidligere verdensmester afviste med stor styrke belgieren.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) blev nummer tre i spurten, mens de fleste favoritter kom sikkert med feltet hjem, hvorfor Jonas Vingegaard stadig er i den gule førertrøje.

Simon Yates (Jayco) og Mikel Landa ( Bahrain-Victorious) tabte dog begge 47 sekunder efter et styrt, og Yates røg dermed fra fjerde- til sjettepladsen.

Det var 26. gang, at en dansker vandt en etape i Tour de France gennem tiderne.

Sejren var Mads Pedersens 31. som professionel og den anden i Tour de France. Han vandt også 13. etape i sidste års Tour.

Tidligere i år vandt han desuden 6. etape i Giro d'Italia og blev den anden dansker - efter Jesper Skibby - der har vundet en etape i alle tre grand tours. Senere i samme løb meldte også Magnus Cort (EF) sig i den klub.

8. etape bød også på et farvel til sprinterikonet Mark Cavendish (Astana). Den 38-årige brite styrtede med 63 kilometer til mål og forlod løbet i en ambulance.

Dermed slutter Cavendish, der har annonceret sit karrierestop efter denne sæson, på 34 etapesejre i karrieren i Tour de France, hvilket er det samme som legenden Eddy Merckx.

Dagen startede med flere forsøg på at etablere et udbrud, og blandt andre Kasper Asgreen (Quick-Step) forsøgte sig uden held.

Først 22 kilometer senere fik en lille gruppe hul til feltet, da danskerens holdkammerat Tim Declercq trådte an.

Med sig fik belgieren to følgesvende i Anthony Delaplace (Arkea Samsic) og Anthony Turgis (TotalEnergies), og først efter en hidsig jagt med flere forsøg på at nå op, også fra danske ryttere, slappede feltet helt af.

Forspringet var oppe i nærheden af fem minutter på sit højeste, men efterhånden som terrænet blev hårdere i løbet af etapen, og flere hold begyndte at arbejde for at hale dem ind, skrumpede det langsomt.

Asgreen forsøgte sig med 37 kilometer til mål at nå op til udbruddet. Men feltet lod ikke den stærke dansker få mere end 20 sekunders hul, inden han efter 17 kilometers slid var tilbage i folden.

På næstsidste stigning stak Turgis fra sine medudbrydere og gjorde et sidste forsøg på at holde det frådende felt bag sig. Men med otte kilometer igen opgav han missionen, og sprinterholdene gjorde sig klar til massespurt.

Et styrt knap seks kilometer før stregen kostede Steff Cras (TotalEnergies) deltagelsen i løbet samt altså tidstab til både Simon Yates og Mikel Landa.

