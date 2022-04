Mads Søgaard tager sejr over Red Wings i NHL-debut

Der er endnu en dansker at finde på isen i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Det er en realitet, efter at 21-årige Mads Søgaard natten til lørdag fik debut på udebane for Ottawa Senators, da holdet fra den canadiske hovedstad besejrede amerikanske Detroit Red Wings med 5-2. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Søgaard er den 16. dansker til at få debut i NHL og nummer to som målmand, efter at Frederik Andersen ankom til ligaen for otte og et halvt år siden.

- Jeg vil aldrig glemme det. Jeg har arbejdet for det hele mit liv, siger Mads Søgaard til sin klubs hjemmeside og afslører, at lykønskningerne er væltet ind.

- Jeg kan se, at der er ret mange notifikationer på min telefon, lyder det fra den glade debutant.

Mads Søgaard er født og opvokset i Aalborg, hvor han også har spillet i sine ungdomsår. Han skiftede derefter til Esbjerg, inden turen gik til Austin Bruins i en af de nordamerikanske juniorligaer.

I 2019 blev han draftet af NHL-klubben Ottawa Senators, men skulle altså først udvikle sig yderligere, før han kunne komme i betragtning til NHL-holdet.

Han spillede i første omgang for canadiske Medicine Hat Tigers, der spiller i den canadiske juniorliga WHL. Derfra blev han udlejet til Esbjerg Energy i Metal Ligaen.

Her gjorde han det godt, og Ottawa Senators fulgte godt med. Efter tiden i Esbjerg rykkede han således til Ottawas udviklingshold, Belleville Senators, som spiller i NHL's udviklingsliga, AHL.

Nu er det blevet til debut på den største scene, og Søgaard kvitterede pænt for sin træners tillid med 27 redninger. Han hjalp dermed Ottawa Senators med at tage den første sejr i tre kampe.

Han lukkede dog to mål ind - begge fra svenske Lucas Raymond.

De to mål var dog ikke nok for Detroit Red Wings. I den anden ende stod canadiske Mathieu Joseph nemlig klar for Ottawa Senators og leverede et hattrick.

Hattricket blev suppleret af mål fra amerikanerne Josh Norris og Austin Watson.

Ottawa Senators ligger efter sejren på 13.-pladsen i den østlige halvdel af NHL med 54 point.

Holdet har New Jersey Devils lige i hælene på 53 point, og over dem ligger Buffalo Sabres med 61 point. Sabres har dog spillet to flere kampe end både Senators og New Jersey Devils.

/ritzau/