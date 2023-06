Madsen er på marginal-jagt før afgørende finale

AALBORG:Fredagens træning blev lidt kortere end planlagt for Aalborg Håndbold. Stefan Madsen blæste i fløjten, kaldte spillerne sammen og lod dem forstå, at nu handlede det om den altafgørende finalekamp. Han kunne fornemme, at spillerne mentalt ikke gav sig 100 procent i træningsøvelserne.

I stedet fik de lige en peptalk i forhold til at glæde sig til lørdagens finalekamp i Sparekassen Danmark Arena. Selv glæder Aalborg-træneren sig meget til den meget imødesete finalekamp, der har kampstart lørdag klokken 13.30.

- Det er jo nærmest det ultimative, vi kan ramme i den danske liga. Det er noget, vi glæder os helt vildt til. Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået den her ud i en kamp tre, hvor det hele skal afgøres, siger Stefan Madsen.

- Vi ville gerne have gjort det i to kampe, og det har vi været tæt på at gøre. Derfor har vi også en stor optimisme inden lørdagens kamp, siger Stefan Madsen.

Faktisk kan man med rette argumentere for, at Aalborg har været markant bedre i de to foregående første halvlege, mens GOG i større eller mindre omfang er lykkedes med at komme tilbage efter pausen. Der var dog klar fremgang at spore i Aalborg Håndbolds præstation i den seneste kamp, som blev vundet.

- Der er to overskyggende ting, som vi tager med fra kampen. For det første var vi meget disciplinerede i vores angrebsspil. Det betød, at GOG skulle kæmpe mere for sine mål. Og så havde vores defensiv rigtig fin balance i forhold til det, vi gerne vil. Vi fik langt hen ad vejen spillet kampen, som vi gerne ville, siger Stefan Madsen.

De foregående dages træningspas er blevet brugt på at finpudse detaljer fra de to foregående finalemøder. Fo nok var Aalborg Håndbolds præstation god, men den var ikke perfekt.

- Jeg er også med på, at vi har ting i vores præstation fra Odense, som vi gerne vil gøre bedre. Det er ting, som vi har kigget på, og dem vil vi forsøge at gøre bedre i kampen. Vi ved også, at det bliver bittesmå marginaler, som bliver afgørende, for vi kender hinanden så godt, siger Stefan Madsen.

På den baggrund er der heller ikke belæg for de helt store taktiske overraskelser fra nogle af de to mandskaber, der må siges at have tørnet sammen en del gange i denne sæson.

- Det er minimalt, hvad vi kan komme op med af taktiske justeringer. Selvfølgelig er der småting, som vi kan bringe i spil, som kan overraske lidt. Det tænker jeg også, at GOG de sidder og tænker over. Vi skal bare huske på, at det er niende gang, at vi møder hinanden i denne sæson, så vi skal grave meget dybt for at opfinde noget nyt. Det bliver et spørgsmål om at finde den rette balance, og så skal man finde de sidste afgørende marginaler.

Aalborg Håndbold mod GOG i denne sæson Her er resultaterne af de otte foregående møder mellem Aalborg Håndbold og GOG i denne sæson.

Super Cup: GOG - Aalborg Håndbold 31-36

Ligaen: GOG - Aalborg Håndbold 29-35

Santander Cup: GOG - Aalborg Håndbold 41-39

Ligaen: Aalborg Håndbold - GOG 30-26

Champions League: Aalborg Håndbold - GOG 30-28

Champions League: GOG - Aalborg Håndbold 32-24

DM-finale: Aalborg Håndbold - GOG 30-31

DM-finale: GOG Aalborg Håndbold 29-34 VIS MERE

Stefan Madsen har en god ide om, hvor han og Aalborg Håndbold skal lede for at finde de meget omtalte marginaler.

- Vi har udviklet en hjemmebane på internationalt topniveau. Det er ikke kun udenfor hallen, at temperaturen bliver høj. Det skal den også nok blive indenfor i hallen. Den opbakning kan meget vel vise sig at blive afgørende, siger Stefan Madsen.

Nok er der megen spænding i kroppen, men det er først og fremmest en positiv fornemmelse, der fylder hos Aalborg Håndbold-træneren.

- Jeg indrømmer gerne, at de seneste par dage har budt på rigtig mange overspringshandlinger. Tiden må gerne gå endnu hurtigere, for vi glæder os godt nok til at komme i gang med kampen.

Du kan blandt andet følge kampen via en liveblog på nordjyske.dk.