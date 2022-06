Madsen har opskriften på DM-guld klar

AALBORG:Mandag aften poppede et minde op på diverse sociale medier. Det var nemlig tre år siden, at Magnus Saugstrup med en 32-31-scoring kort før tid sikrede, at Aalborg Håndbold fik en tredje DM-finale mod GOG, der ellers var tre-fire sekunder fra at hjemtage DM-guldet.

Siden den scoring har Aalborg Håndbold siddet solidt og urokkeligt på den danske håndbold, men GOG har i denne sæson gjort et ihærdigt forsøg på at skubbe Aalborg fra tronen. Nu skal det endegyldige slag stå i DM-finaleserien, og her er Stefan Madsen ikke i tvivl om, hvad der bliver nøglen til mere Aalborg Håndbold-succes.

- Vi skal have vores forsvar op at køre. Det bliver afgørende, at vi kan lægge masser af fysik ind i vores defensiv, så vi kan holde en tæt midterzone. På den måde skal vi gerne være i stand til at holde styr på Pytlick og Gidsel, så de ikke bare kan komme på kant af os, siger Stefan Madsen.

Derudover tror Stefan Madsen også, at den enorme erfaring hos Aalborg-mandskabet kan komme til at spille en rolle.

- Vi har jo selv talt hjemmebanefordelen op i semifinalen, inden vi skulle spille den sidste gruppekamp mod Skjern, så jeg kan godt se, at GOG også har en fordel der, men omvendt har vi vist, at vi kan bevare roen og overblikket i den slags afgørende kampe, selvom det er under svære betingelser, så jeg er sikker på, at vores erfaring bliver altafgørende for os, siger Stefan Madsen.

Hvem er favorit?

Aalborg Håndbold-træneren fornemmer, at GOG er klar til at påtage favoritrollen, og den rollefordeling køber han gerne.

- Vi har bestemt ikke noget imod at gå ind i finaleserien som underdog. Vi elsker at spille de her kampe, og det er lige meget for os, om GOG ser sig selv som favorit, siger Stefan Madsen.

Netop det faktum, at Aalborg Håndbold i de direkte kampe mod GOG har været nærmest klinisk dygtig til at vinde de tætte og vigtigste kampe, giver Stefan Madsen noget ro.

- Den historik kan vi i den grad bruge. Vi forventer, at det bliver helt tæt, og det skal vi være klar til at håndtere. Vi ved også for vores del, at vi kan præstere i de her tætte kampe. Det har vi gjort før, og i en tæt afgørelse ved vi, at vi kan gøre det igen, siger Stefan Madsen.

Når GOG flere steder kan blive nævnt som en lille favorit, så skyldes det måske det faktum, at Aalborg Håndbold har kæmpet en del med skader hos flere nøglespillere.

Spillere som Aron Palmarsson, Lukas Sandell, Benjamin Jakobsen og Andreas Holst har den seneste tid kæmpet med forskellige skader.

- Der er ikke nogen endelig afgørelse i forhold til de skadede spillere. Vi må se, hvordan folk reagerer onsdag, og så tager vi bestik af situationen, siger Stefan Madsen.