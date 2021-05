Mæhle er eneste nordjyde i dansk EM-trup

FODBOLD:En optimistisk nordjysk sjæl kunne have håbet på en EM-billet til Lucas Andersen eller Oliver Abildgaard, men førstnævnte blev skadet mandag, da AaB spillede mod SønderjyskE, og Oliver Abildgaard er hjemme for at holde ferie i Aalborg efter en fantastisk sæson i russiske Rubin Kazan.

Derfor er det ikke den helt store overraskelse, at Joakim Mæhle var eneste lokale navn, da Kasper hjulmand offentliggjorde de 26 navne, der i første omgang skal udgøre Danmarks EM-trup. Han gjorde det nemlig klart, at det sagtens kan ende med ændringer, hvis skader eller sygdom rammer de udvalgte spillere.

De største kaniner, som Hjulmand trak op af hatten var Mathias "Zanka" Jørgensen, der har haft et alt andet end stabilt forår i FC København, og Malmø-spilleren Anders Christiansen.

Midtbanespilleren har gjort det fremragende i nabolandet i flere sæsoner, men der var andre navne, som Lasse Schöne og Jens Jønsson, der havde været varmere på navnebørsen op til udtagelsen.

Spørgsmålet er, hvilke navne, der står på den standby-liste, der også er blevet nævnt i forbindelse med udtagelsen. Kasper Hjulmand ville ikke kommentere ret meget på spillere, der ikke var udtaget. Således blev der heller ikke for alvor præsenteret en fyldestgørende forklaring på, hvorfor den tidligere AaB-spiller Henrik Dalsgaard ikke er med.

Det nærmeste man kommer yderligere nordjysk deltagelse i den danske EM-trup er Joachim Andersen, der er vokset op i Greve, men hans far Jacob Andersen stammer fra Hjørring.

Frem til 1. juni kan der skiftes frit ud i truppen, inden Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skal have den endelige liste med 26 spillere.

Hjulmand kan dog ved eventuelle skader eller sygdom stadig skifte ud i truppen efter deadlinen frem til åbningskampen mod Finland 12. juni.

Danmark spiller alle sine tre indledende gruppekampe ved EM på hjemmebane i Parken og åbner mod Finland 12. juni. Fire dage senere gælder det opgøret mod stærke Belgien, og 21. juni venter Rusland i sidste opgør.