Mæhle frygter mulig ankelskade inden Slovenien-kamp

Landsholdsspilleren Joakim Mæhle er tvivlsom til fodboldlandsholdets udekamp mod Slovenien på mandag.

Fredag aften pådrog Mæhle sig et slag på anklen, og venstrebacken er usikker på, om han når at blive klar på under 72 timer.

Det siger han efter 1-0-sejren over Nordirland i Parken.

- Som den er nu, ved jeg ikke, om jeg bliver klar. Jeg håber at blive klar, og at det bare er et slag, der kræver lidt is og behandling. Men vi må se, hvad lægerne siger i morgen (lørdag, red.), siger Joakim Mæhle.

Nordjyden blev taget ud af Kasper Hjulmand, efter at han landede forkert på sin ankel. Hjulmand kunne under kampen se, at Mæhle ikke så smertefri ud.

- Han så ud som, han var generet. Vi spurgte ham, og han sagde, at han var klar og ville spille videre. Det så bare ikke ud, som om han var klar, så vi skiftede ham ud, siger Kasper Hjulmand efter kampen.

Mæhle blev erstattet af Jens Stryger Larsen i det 73. minut.

Selv om Mæhle ikke var tilfreds med udskiftningen, kunne han bagefter godt se, at den måske var nødvendig.

- Jeg ville ikke ud, jeg elsker at spille herinde i Parken. Jeg håbede bare, det var et slag. Men jo længere der gik, jo værre blev det. Så det var den eneste rigtig beslutning at gå ud, siger Mæhle.

EM-kvalifikationskampen mellem Slovenien og Danmark begynder klokken 20.45 på mandag.

/ritzau/