Mæhle har stor succes på landsholdet, men på klubholdet halter det: - Der er for stor forskel

FODBOLD:De europæiske klubturneringer er afsluttet, men det er langt fra lig med sommerferie for Joakim Mæhle.

Nordjyden og resten af det danske fodboldlandshold møder fredag aften Frankrigs verdensmestre i Paris-forstaden Saint Denis, og det er bare den første af fire opgaver i Nations League de næste 10 dage.

- Det er altid en god oplevelse at spille for landsholdet, så det ser jeg meget frem til. Det er en fornøjelse at spille for Danmark, og vi har jo heller ikke mange trænings- og kampdage før VM, så det handler om at gøre en god figur, så vi får forberedt os godt, siger Joakim Mæhle med henvisning til VM i Qatar, der sparkes i gang 21. november.

Foruden fredagens møde med Frankrig venter der Danmark to kampe mod Østrig og et enkelt opgør mod Kroatien de næste 10 dage. I september er der en ny samling med to Nations League-kampe, mens den internationale klubkalender betyder, at spillerne i november først frigives en uge før starten på VM.

Joakim Mæhle må regnes som en sikker del af det danske landshold, der skal til VM. Siden debuten for snart to år siden er den tidligere AaB'er braget ind på landsholdsscenen. Fra sin position som primært venstre wingback har han scoret 9 gange i 25 kampe.

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg er en anden spiller, når jeg tager landsholdstrøjen på. Jeg nyder bare den frihed og tillid, jeg får på holdet, og så kører det bare. Det er et fantastisk hold og et fantastisk miljø at være en del af, siger Joakim Mæhle.

Han giver landstræner Kasper Hjulmand en stor del af æren for succesen.

- Der er ingen tvivl om, at Kasper er vanvittigt dygtig til at se en spillers kvaliteter, men det gælder ikke kun for mig. Man skal nok ikke vide meget om fodbold for at se, hvilket stort arbejde han har lavet for den nye generation af landsholdsspillere. Han er en træner, der ser ens kvaliteter og får det bedste frem i folk. Han har også været god til at se, hvad jeg kan give holdet, siger Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle har scoret 9 gange i sine første 25 landskampe. Her fejrer han et mål i VM-kvalifikationskampen mod Østrig i oktober 2021. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Til gengæld er historien om nordjydens klubsæson en noget anden. Siden skiftet til italienske Atalanta i januar 2021 er Joakim Mæhle blevet noteret for tre scoringer, og i en stor del af den netop afsluttede forårssæson måtte han tage til takke med en tjans som reserve.

Efter tre sæsoner med tre tredjepladser sluttede Atalanta i den forgangne sæson også på en skuffende ottendeplads, hvorfor den norditalienske klub ikke fik adgang til de europæiske turneringer i den kommende sæson.

- Det har været en lidt blandet sæson, og jeg er hverken rigtig glad eller rigtig skuffet. Det har været okay, men jeg håber selvfølgelig på at levere mere på klubholdet. Der er lidt for stor forskel klubhold kontra landshold, siger Joakim Mæhle.

Kravene fra Atalanta-træner Gian Piero Gasperini er dog også nogle andre end dem, han møder hos Kasper Hjulmand og det danske landshold.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver krævet noget andet. De opgaver, jeg får på klubholdet, er ikke altid de sjoveste og heller ikke dem, der står øverst på min liste, hvis jeg selv skulle vælge. Men sådan er det nogle gange, og det betyder også, at jeg får udviklet nogle andre kompetencer på klubholdet. Jeg ser bestemt ikke opholdet i Atalanta som en skuffelse, for jeg er uden tvivl blevet en mere komplet spiller, siger Joakim Mæhle.

Det er dog et åbent spørgsmål, om nordjyden også er Atalanta-spiller, når transfervinduet lukker med udgangen af august.

- Det er op til klubben, hvad der skal ske. Der er kommet en ny ejer og en ny sportsdirektør, så vi må se, hvad der sker, og så tager jeg den derfra, siger Joakim Mæhle, der har kontrakt med Atalanta indtil sommeren 2025.