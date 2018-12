Mæhle-mål da Genk gik videre i pokalen

FODBOLD: Der var lidt ekstra at tale om over morgenkaffen og nede ved den lokale købmand i Østervrå her til i morgen. I hvert fald, hvis vendelboerne havde fået tjekket op på de belgiske fodboldresultater aftenen forinden.

Her kom bysbarnet, den tidligere AaB-spiller, Joakim Mæhle nemlig på måltavlen, da han med sin belgiske klub Genk spillede sig videre i pokalturneringen med en 3-1 sejr over Charleroi.

Efter 77 minutters spil afværgede Genk et indlæg fra Charleroi, der kickstartede en kontra med Mæhle som hovedarkitekt.

Først sparkede nordjyden en stikning afsted til en fremadstormende holdkammerat, der returnerede den tjeneste ved at sende Mæhle i dybden. Herfra afløb Joakim Mæhle sin direkte modspiller og styrede med højrebenet bolden sikkert i mål til 2-1.