Mæhle modtager fornem nordjysk hæder

FREDERIKSHAVN:Årets Guld Harald går til Joakim Mæhle. Det oplyser Spar Nord Fonden, Familien Nielsen og Arena Nord som står bag kåringen af Årets Guld Harald, der er en pris, der er indstiftet til minde om legendariske Harald Nielsen - en af de største fodboldspillere i dansk historie.

Joakim Mæhle er en oplagt modtager af prisen, da han med rødder i Østervrå og en allerede flot landsholdskarriere under opsejling lige nu er den største nordjyske fodboldpersonlighed.

Joakim Mæhle modtager den fornemme hæder den 10. juli ved et arrangement på Harald Nielsens Plads ude foran Arena Nord. Her vil Atalanta-spilleren modtage 25.000 kroner og en statue til en værdi af 25.000 kroner. Det står sort på hvidt, at det er et ufravigeligt krav, at prismodtageren kan møde op og modtage prisen, så det må forventes, at Joakim Mæhle vil være tilstede, når hæderen skal overrækkes den 10. juli.

Tidligere har David Nielsen, Peter Møller, Søren Frederiksen og Fortuna Hjørring modtaget Årets Guld Harald.