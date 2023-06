Mæhle var den farligste back: Længe siden jeg har scoret

Før Joakim Mæhle fredag aften går på banen i EM-kvalifikationskampen mod Nordirland, kan han se tilbage på, at han ikke har scoret i sine seneste 11 landskampe siden fuldtræfferen mod Serbien i marts 2022.

I sig selv er det ikke opsigtsvækkende at have en back uden mål i støvlerne, men måltørken står i stærk kontrast til Mæhles foregående periode på landsholdet.

Fra marts 2021 og et år frem scorede han uhørte otte mål i 17 landskampe - flere end nogen anden landsholdsback i verden i samme periode.

Mæhle savner at score mål på landsholdet, men er afslappet omkring sin faldende målkadence.

- Det er lidt tid siden, jeg har scoret. Det vil jeg gerne medgive.

- Måske tænker folk, at det er en krise, at jeg ikke har scoret i noget tid, og jeg har spillet dårligt, hvis jeg ikke har scoret eller lagt op til et mål i en landskamp, men det synes jeg er forkert. For jeg føler, at jeg stadig spiller rigtig gode kampe, siger Joakim Mæhle.

- Hvis man udelukkende tæller mål, så er det jo fair nok at bedømme mig hårdt, tilføjer han.

I sin målrige periode blev han en stor yndling blandt landsholdets fans. "Mæhle, Mæhle, Mæhle" gjaldede det flittigt i Parken, mens tilskuerne lavede tilbedende fagter. I medierne blev den energiske nordjyde udpeget som en nøglespiller for landsholdet.

Mæhle slår fast, at selv om han er vild med at komme langt frem på banen, er det lige så vigtigt at lukke modstanderne ned eller sætte holdkammeraterne i scene, end det er selv at komme til afslutninger.

- Det er ikke min første opgave som back at score mål, men i medierne kan jeg godt blive bedømt på ikke at have lavet et mål, selv om jeg har spillet en rigtig god kamp defensivt, siger Mæhle.

Landstræner Kasper Hjulmand mener, at det var "vanvittigt" at venstrebacken scorede så flittigt i en periode.

Mæhles efterfølgende målpause er formentlig et udtryk for taktiske justeringer på landsholdet, påpeger Hjulmand.

- Vi brugte ham som wingback, da han scorede mest, og nu har vi brugt ham i en hel del kampe, hvor han har spillet i en firebackkæde, hvor han har ligget lidt længere tilbage på banen, og han har haft en kantspiller foran sig. Det betyder også noget.

- Hvis vi spiller med tre stoppere bagi, så er det netop for at frigive en spiller som Mæhle på wingbacken, fordi han er så dygtig offensivt. Så det har lidt med formationen at gøre, siger Hjulmand.

Han pointerer også, at Mæhle stadig kommer til afslutninger.

- Det vigtigste for Mæhle er ikke at score mål. Der er en masse andre ting, der er vigtigere som venstre back. Men han har haft nogle muligheder, som han kunne have scoret på, og han havde en chance i Kasakhstan, som han skulle have scoret på.

- Vi må se, om han snart kan finde nettet igen, siger Hjulmand.

I alt har Mæhle scoret ni gange i 36 landskampe.

EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Nordirland begynder fredag klokken 20.45.

/ritzau/