Mæhles selvtillid er i top inden VM: Vi kan slå alle

Selvtilliden er i top hos landsholdsbacken Joakim Mæhle efter 2-0-sejren hjemme over de franske verdensmestre i Parken søndag aften.

Kampen viste ifølge den danske fanfavorit, at Danmark kan slå alle hold.

- Det er ikke tilfældigt, at vi har slået Frankrig to gange. Vi har brugt rigtig mange forskellige spillere i begge kampe, så det vidner også om, at vi har en bred trup og en stor kvalitet på holdet.

- Det kan godt være, at Frankrig på papiret har bedre spillere, men der er ingen tvivl om, at vi har et større og bedre sammenhold, siger Mæhle.

- Vi står med en god følelse. Vi er meget tilfredse med kampen og præstationen, som vi leverede.

- Jeg synes, at det var en rigtig god præstation mod verdensmestrene og en fuldt fortjent 2-0-sejr, siger Mæhle.

Sejren over Frankrig var et godt modsvar på torsdagens 1-2-nederlag i Zagreb.

- Vi viste, at vi havde noget at revanchere efter den kamp i Kroatien. Og jeg synes, at vi leverede en rigtig god holdindsats, siger Joakim Mæhle.

Direkte adspurgt om der er nogle hold, Danmark ikke kan slå lige nu, er nordjyden også meget klar i mælet.

- Nej. Det er der ikke, siger Joakim Mæhle.

Der er nu under to måneder til, at det hele går løs ved VM i Qatar for Joakim Mæhle og resten af det danske hold.

- Selvfølgelig giver det blod på tanden og noget ekstra at slå Frankrig, inden vi skal tage hul på en VM-slutrunde, siger Joakim Mæhle.

Danmark åbner VM 22. november mod Tunesien. I den anden gruppekamp skal det danske landshold så forsøge at gøre det til tre sejre på stribe mod de fransk verdensmestre. Derefter venter Australien i den sidste gruppekamp.

