Magisk aften i Aalborg: - Har aldrig prøvet noget lignende

Der blev sat tilskuerrekord i Sparekassen Danmark Arena med 5500 tilskuere, da Aalborg Håndbold fredag aften nedlagde Flensburg-Handewitt 34-29 i holdets sidste testkamp.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignende til en træningskamp, og den her aften var bare en perfekt afslutning på vores sæsonforberedelser, forklarer Simon Hald.

Stregspilleren leverede en stærk defensiv indsats og lavede også to mål mod sin gamle tyske klub. Blandt de nye Aalborg-spillere lyste svenske Lukas Nilsson også op med hele seks scoringer.

Efter tribuneudvidelsen i Sparekassen Danmark Arena er der nu plads til 5500 tilskuere på aalborgensernes hjemmebane. Foto: Bente Poder

- Det var næsten helt magisk at spille for så mange tilskuere, og selve kampen gik rigtig godt. Det er gået fremad for hver eneste testkamp, vi har spillet, og vi går ind til sæsonstarten med en rigtig god følelse, forklarer svenskeren.

Nøglen til sejren over Flensburg-Handewit fandt aalborgenserne i starten af anden halvleg, hvor de trak fra på måltavlen og satte tyskerne skakmat.

- Vores fløje trak meget ind i banen i angrebet, og det var medvirkende til, at vi fandt nogle gode løsninger. Det gav os luft på måltavlen, forklarede svenskeren, der mener, at der er meget mere i vente fra Aalborg Håndbold.

- Vi kan helt sikkert spille bedre, og personligt forventer jeg også at kunne bidrage med endnu mere, som sæsonen skrider frem, lyder det fra Lukas Nilsson.

Aalborg Håndbold - Flensburg-Handewitt 34-29 Håndbold, testkamp, mænd

Pausestilling: 18-17

Mål, Aalborg: Mikkel Hansen 7, Lukas Nilsson 6, Mads Hoxer 5, René Antonsen 3, Aleks Vlah 3. Patrick Wiesmach 3., Kristian Bjørnsen 2, Simon Hald 2, Buster Juul 1, Martin Larsen 1, Sebastian Barthold 1

Tilskuere: 5.500 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

Aalborgenserne har en ekstrem bred trup, og det betyder, at de hele tiden kan skifte ud - uden at kvaliteten af den grund bliver nævneværdigt sænket.

- Vi har rigtig mange kampe forude, og vi har mulighed for at rotere meget på holdet og hele tiden komme med 100 procent energi i kampene. De synes jeg, kun er godt, og det bliver helt sikkert en stor styrke hos os, slutter Lukas Nilsson.