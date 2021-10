Magiske Mæhle sendte Danmark til VM-slutrunden

FODBOLD:Eventyret om Joakim Mæhles kometkarriere på landsholdet blev tirsdag aften tilføjet endnu et kapitel, da nordjyden ikke bare brændte en stærk kamp af i VM-kvalifikationskampen mod Østrig, men også blev en smuk matchvinder og dermed sendte Danmark til næste års slutrunde i Qatar.

Den tidligere AaB-spiller tog i starten af anden halvleg et af sine velkendte offensive løb, og det så Thomas Delaney, der flot lagde bolden af til Mæhle. Alle - også den østrigske keeper - forventede en afslutning i det lange hjørne, men i stedet sendte knægten fra Østervrå bolden smart ind i det korte hjørne til 1-0.

Det var en forløsende scoring, for indtil da virkede det danske spil nervøst og låst. Efter Mæhles kom der ikke meget mere form over spillet, som ofte blev afbrudt af et frispark begået af et frustreret østrigsk mandskab. Det eneste smukke denne aften var reelt Danmarks sejrsmål.

Joakim Mæhle til 1-0 i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark-Østrig i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den afgørende anden scoring udeblev altså i en udsolgt Parken, men det lever man med, for med otte sejre i otte VM-kvalifikationskampe og en målscore på suveræne 27-0 fik landsholdet det endegyldige stempel på slutrundebilleten. Dermed er de sidste to kvalifikationskampe mod Færøerne hjemme og Skotland uden reel betydning.

Danmark var faktisk tæt på at tage fusen på Østrig allerede i kampens første minut, da Mikkel Damsgaard sendte Andreas Skov Olsen i fuld firspring mod mål, men vinklen blev til sidst for spids og chancen løb ud i Parkens sandede plæne.

De østrigske spillere virkede rystende nervøse i indledningen, men det samme kunne man sige om de danske spillere, som første halvleg skred frem. Afleveringerne havde ikke præcision nok, og det ødelagde flowet i det danske spil.

Først i det 19. minut fik Danmark sendt en afslutning i retning mod mål, men en hårdt presset Yussuf Poulsen headede Andreas Skov Olsens indlæg over mål.

En udsolgt Parken bar Danmark til den afgørende kvalifikationssejr over Østrig. Foto: Liselotte Sabroe

Man så ikke meget til Joakim Mæhles offensive aktioner i kampens indledning, men pludselig i det 23. minut var nordjyden alligevel på spil og satte Andreas Skov Olsen op til en stor chance tæt under mål, men den østrigske keeper var hurtigt ude og blokere.

Omkring den halve times spil meldte Mikkel Damsgaard sig for alvor ind i kampen. Først med et kvalificeret langskud - igen sat flot op af Mæhle - og kort efter med en flot vending i feltet og en af slutning, som krævede en stor redning af Daniel Bachmann i målet.

Samme Damsgaard måtte dog se sig udskiftet kort før pausen, efter at han fik problemer med baglåret, og i stedet blev Kasper Dolberg sendt på banen.

Anden halvleg startede med en stor dansk chance - skabt af en listig bold i bagrummet fra Joakim Mæhle, men efter en østrigsk redning kom offside-flaget op. Men kort efter gjorde Mæhle som bekendt selv arbejdet og sikrede sig matchvinderrollen.