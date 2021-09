Magnus Christensen scorede, men siden humpede han ud af reserveligakamp

FODBOLD:Det startede flot og sluttede skidt for AaB's Magnus Christensen, da han tirsdag eftermiddag var i aktion for superligaholdets reserver i et opgør mod Hobro IK.

Midtbanespilleren pandede flot AaB foran 1-0 tidligt i kampen, efter et hjørnespark fra Aleksandar Trakovski.

- Målet var lidt en indstuderet detalje, og det var fint at se den gå ind, siger Magnus Christensen, der til gengæld humpede fra banen i slutningen af første halvleg.

- Jeg var oppe i en duel, hvor jeg i landingen blev ramt på anklen af en Hobro-spiller. Det betød, at jeg fik et lille vrid, men jeg håber og tror da heller ikke, at det er noget alvorligt, siger Magnus Christensen.

Det ville også være usædvanlig dårlig timing, hvis han skulle blive skadet nu, for umiddelbart kan han se frem til at starte på banen, når AaB på søndag får besøg af SønderjyskE på Aalborg Portland Park. Portugisiske Pedro Ferreira har nemlig karantæne i superligaopgøret.

- Jeg har selvfølgelig sat næsen op efter at tage den plads, så det opgør vil jeg helst ikke glippe. Jeg er egentlig også fint tilfreds med mit aftryk i kampen mod Hobro, og det var godt at få lidt tempo i benene. Som hold var det dog ikke godkendt, at vi lukkede tre mål ind efter dødbolde, siger Magnus Christensen, der også har roser til modstanderen.

- Hobro kom med god energi og vilje. Jeg tror godt, de kunne se, at de var oppe mod et på papiret mere etableret hold, og de bød os virkelig op til dans. lyder det fra AaB-spilleren.

AaB vandt 4-3, og udover Magnus Christensen kom Oliver Ross, Christopher Ravn og Jakob Gaardsøe på tavlen.

Hobros mål blev sat ind af Sebastian Avanzini, Christoffer Østergaard og Anders Hagelskjær (selvmål).