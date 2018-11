Magnus Christensen: Tynde ben kan også blive ramt

FODBOLD: Det er en måned siden, at Magnus Christensen sidst har været i aktion for AaB‘s superligahold, men nu lysner det.

Den 21-årige midtbanespillers seneste kamp var 2-2-opgøret på udebane mod AGF 21. oktober, hvor han scorede et af målene.

– Et par dage efter den kamp var jeg så uheldig, at jeg under træning fik en fibersprængning i det ene baglår. Det har jeg aldrig prøvet før, og der er da også nogen, der har joket lidt med, at det kan ramme en spiller, der har så tynde ben som mig.

Normalt kræver en fibersprængning to-tre ugers total pause, og det har også holdt stik i Magnus Christensens tilfælde.

Magnus Christensen begræder ikke, at konkurrencen er blevet større på midtbanen. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

- Jeg har trænet med siden i mandags, og det er gået fint. Jeg har intet mærket til det, så jeg skulle gerne være klar til kamp igen i næste uge. Kampen på fredag mod Vejle er nok lige at tage munden for fuld, mener AaB-spilleren.

Mens han har siddet ude, har Rasmus Würtz med succes gjort comeback og dermed gjort vejen tilbage på holdet sværere for Magnus Christensen.

– Jeg vil gerne spille, men jeg ved også, hvad en mand som Würtz står for, når han er i form. Jeg har selv nydt gavn af at spille sammen med ham, og det vigtigste for holdet lige nu er, at vi får skrabet så mange point som muligt sammen inden jul.