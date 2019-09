Magnus Saugstrup forlænger med Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har valgt at forlænge kontrakten med Magnus Saugstrup, så den nu løber frem til sommeren 2021.

Stregspilleren var en vigtig del af holdet, da de i sidste sæson vandt både ligatitlen og pokalturneringen, og derfor er Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, naturligvis glad for, at det er lykkedes at sikre sig Magnus Saugstrup i et par år endnu.

- Magnus har de seneste sæsoner fortsat sin flotte udvikling og lagt flere lag på sit spil. Vi er derfor stolte over at beholde en af vores egne knægte, der har taget skridtet og er blevet en komplet spiller med en vigtig rolle i Aalborg Håndbold, siger direktør Jan Larsen i pressemeddelelse.

Magnus Saugstrup er ligeledes tilfreds med, at han fortsat kan trække den røde trøje over hovedet i fremtiden.

- Jeg glæder mig over, at jeg fortsat skal repræsentere Aalborg Håndbold. Jeg nyder tilværelsen i klubben og ser frem til at fortsætte min udvikling, mens vi skal forsvare ”The Double” og spille med på den største internationale scene i Champions League, siger Magnus Saugstrup.

Den 23-årige stregspiller har tørnet ud for Aalborg Håndbold i 177 kampe, men han kan altså nu se frem til at få mange flere i de kommende sæsoner.