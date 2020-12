Magnussen på plads i nordjysk racer

VODSKOV:Jan Magnussen, en af dansk motorsports hurtigste aktører gennem de seneste tre årtier, kører i 2021 med i en af verdens mest prestigefyldte løbsserier for det nordjysk baserede team High Class Racing med hovedkvarter i Vodskov.

Nyheden har været undervejs i et stykke tid, men onsdag bekræftede 47-årige Jan Magnussen, at aftalen er faldet på plads med LMP2-teamet.

High Class Racing har de seneste to år har haft en bil med i verdens hårdeste motorløb på Le Mans - og desuden deltaget i World Endurance Championship (WEC), som er verdens mest prestigefyldte løbsserie efter Formel 1 - og en serie, som nordjyden Tom Kristensen vandt for Audi i 2013 sammen med skotten Allan McNish og franskmanden Loïc Duvall.

Aftalewn inkluderer også 24 timers-løbet i Le Mans næste sommer. Det køres efter planen 12.-13. juni, hvis ellers coronapandemien tillader det.

- Jeg er enormt glad for at blive en del af High Class Racings WEC-program. Det er et projekt, som vi har arbejdet på længe, og det bliver kæmpestort at stille til start med et dansk team, og jeg ser frem til at blive en del af et hold, som har vist gode takter i langdistanceracing, siger Jan Magnussen i en pressemeddelelse.

Første prototype siden 2003

Jan Magnussen snusede allerede til High Class-raceren i december i fjor, hvor han testede med teamet i Bahrain i forbindelse med 4. afdeling i WEC-serien.

Sådan ser den LMP2-racer ud, som Jan Magnussen bliver en del af i 2021-sæsonen. Foto: High Class Racing.

I 2021 deler han sædet i teamets ORECA 07-Gibson med holdets nuværende WEC-kører, nordjyden Anders Fjordbach, samt Dennis Andersen, der siden 2017 har kørt med i European Le Mans Series for High Class Racing, men altså nu tager springet videre til WEC-serien.

Jan Magnussen har i en årrække været fabrikskører for det amerikanske GT-team Corvette, men den kontrakt mistede han tidligere på året. Hans seneste optræden bag rattet i en prototype var på Le Mans i 2003, hvor han var med til at køre en japansk Audi R8 til en samlet fjerdeplads.

- At skifte til prototyper bliver et nyt interessant skridt i min karriere. LMP2 har udviklet sig til en benhård klasse med fantastiske racerbiler og stærke teams, og samtidig er det den eneste kategori, som jeg endnu ikke har prøvet at stille op i på Le Mans. At kunne gøre det sammen med High Class Racing, som er et etableret team i både European Le Mans Series og World Endurance Championship, og som har stærke ambitioner om at vinde, gør det kun endnu bedre, konstaterer Jan Magnussen.

High Class Racing har været involveret i dansk og international motorsport i mere end 25 år og har siden 2017 deltaget i European Le Mans Series. Det danske hold sluttede på en generel sjetteplads i debutsæsonen og har siden opnået flere podieplaceringer i mesterskabsserien. Holdet debuterede i 24-timersløbet på Le Mans i 2019 og gjorde samme år entré i FIA World Endurance Championship.