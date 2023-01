Magtdemonstration sender Danmark i VM-semifinalen

Det danske håndboldlandshold er nu kun to sejre fra et historisk hattrick i VM-titler.

I det, der ikke kan betegnes som andet end en magtdemonstration, vandt Danmark med 40-23 i kvartfinalen over et fuldstændig chanceløst ungarsk mandskab.

Dermed er Danmark oppe på 26 VM-kampe i træk uden nederlag. Det har ingen præsteret tidligere.

Rekordsejren kunne endda let være blevet endnu større, hvis ikke spillerne havde slækket en smule på koncentrationen i de sidste 20 minutter.

Nu venter en semifinale på fredag. Og det danske hold har al mulig grund til at gå ind til den kamp med en velvoksen selvtillid.

Mod ungarerne spillede danskerne nemlig med samme flow og endnu større selvfølgelighed end i mandags mod Egypten.

Med en føring på 21-12 var kampen reelt afgjort ved pausen, og landstræner Nikolaj Jacobsen kunne med ro i sindet fordele spilletiden bredere i slutfasen.

Landstræneren indledte igen med den skæve opstilling, der havde så stor effekt mod egypterne.

Det betød, at Danmark kun spillede med én fløjspiller, men fik til gengæld plads til Niclas Kirkeløkke, og det var et vellykket træk.

Kirkeløkke havde godt nok hænderne fulde mod de ungarske klepperter, men dækkede fabelagtigt op, ligesom resten af den danske defensiv, der hjalp en storspillende Niklas Landin til 11 redninger alene i første halvleg.

I den anden ende af banen satte Mikkel Hansen kursen med en næsten arrogant skruebold i Danmarks første angreb.

Inden der var spillet tre minutter, var også Hansens to legekammerater i bagkæden, Simon Pytlick og Mathias Gidsel, kommet på måltavlen.

Allerede der fornemmede man, at det ganske enkelt gik for hurtigt for de ungarske forsvarere.

Spændingen forduftede hurtigt for tilskuerne på Tele2Arena, og de mange fremmødte svenskere i gule trøjer kunne i stedet læne sig tilbage og nyde den danske håndboldopvisning.

Det gav en noget anderledes ramme end folkefesterne i Malmö Arena tidligere i turneringen.

På det overdækkede fodboldstadion lidt uden for Stockholms centrum har arrangørerne skabt en visuelt imponerende, men ikke specielt intim scene til VM's afgørende fase.

Niklas Landins stemme gik tydeligt igennem, når han dirigerede med sine medspillere, og det var, som om publikum blot ventede på hovedretten med Sveriges guldkandidater senere på aftenen.

Da Danmark efter 40 minutter førte 31-16, var det næsten pinligt for ungarerne.

Men man kunne ikke fortænke de ungarske spillere i at miste modet. Kampen udstillede ganske enkelt en klasseforskel, der normalt ikke hører hjemme i en VM-kvartfinale.

/ritzau/