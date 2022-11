Makkerskab lokkede trænertalent til Aalborg: - Jeg er ham meget taknemmelig

AALBORG:Når Aalborg Håndbolds Stefan Madsen til sommer må sige farvel til sin makker gennem snart fem år, assistenttræner Arnór Atlason, kan han trøste sig med, at det er et velkendt ansigt, som ankommer i stedet for.

Simon Dahl, der skifter rollen som cheftræner i Nordsjælland Håndbold ud med en tilværelse som assistent i Aalborg, kender nemlig sin kommende trænerkollega aldeles godt. De har udgjort en succesfuld trænerduo på de danske ungdomslandshold, hvor Stefan Madsen også fik Simon Dahl ind som assistent i sin tid.

- Det var Stefan, der fik mig ind i landsholdsarbejdet dengang, ligesom han nu har overbevist mig om at tage til Nordjylland. Det er jeg ham meget taknemmelig for. Jeg er også glad for, at jeg ikke har skræmt livet af ham, lyder det fra den 31-årige håndboldtræner.

- Jeg synes, at vi har et godt makkerskab. Vi komplimenterer hinanden godt. Når man er til et mesterskab sammen i 14 eller 16 dage, er man relativt meget sammen, og man skal kunne holde hinanden ud. Der nåede vi ikke at blive trætte af hinanden, og det er jo en god egenskab. Det er trods alt en god indgangsvinkel, men vi ved også, at vi tør være uenige og udfordre hinanden. Det skal til, hvis vi vil indfri det ambitionsniveau, som Aalborg har, siger Simon Dahl.

De to trænere stiftede først bekendtskab med hinanden, da Stefan Madsen arbejdede med Dansk Håndbold Forbunds talentudvikling i Vestdanmark, hvor Simon Dahl tilsvarende arbejdede med den østlige del af landet. Det blev begyndelsen på trænernes samarbejde, som nu genoptages, efter Stefan Madsen stoppede som ungdomstræner i landsholdsregi i 2020.

Det forhold spiller altså ind i, at Simon Dahl forlader et projekt i Nordsjælland, der står vestjydens hjerte nært.

- Der er ingen tvivl om, at Nordsjælland fylder meget for mig. Det vil det fortsat gøre på en anden måde. Men jeg håber også, at jeg kan få Aalborg lige så meget ind under huden. Det er en spændende udfordring at få lov til at træne nogle af verdens bedste og være med, hvor det virkelig gælder, siger han.

- Der var nogle gode snakke med Stefan og Jan Larsen, som gjorde, at jeg tror på, at vi som trio kan udvikle Aalborg Håndbold yderligere. Det har været nogle grundige snakke, og vi har været vidt omkring, men jeg må ærligt indrømme, at min mavefornemmelse var god fra første snak. Det var noget, som vi skulle prøve at nå i mål med, og det er vi heldigvis nu, siger den kommende assistenttræner i Aalborg Håndbold.

Simon Dahl fortsætter som cheftræner i Nordsjælland sæsonen ud. Derefter overtager han for Arnór Atlason, som skal være cheftræner i TTH Holstebro.

I mellemtiden fortsætter nordjyderne deres kamp for at nå til tops i Europa. Et yderligere skridt mod den ambition kan tages onsdag, når Aalborg Håndbold tager imod Nantes i Champions League. Kampen spilles i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.45.