Malthe ramte muren i Amerika

Det endte med en tur i muren for racerkøreren Malthe Jakobsen, der var sprunget ind som vikar i en afdeling af det amerikanske IMSA Weathertech SportsCar Championship på Road America.

Efter en ellers stærk weekend måtte den unge thybo undvige et uheld. Malthe slap heldigvis uskadt fra episoden, selv om han ramte en betonvæg med 140 kilometer i timen.

Weekenden på Road America blev indledt med Malthes og Sean Creech Motorsports første pole position i IMSA-serien, så alt var klar til at køre en sejr hjem i søndagens løb sammen med makkeren Joaõ Barbosa.

Malthe startede løbet bag rattet på LMP3-raceren og fik et forspring til resten af feltet. Efter første periode fortsatte Joaõ Barbosa på regndæk, men efter kørerskiftet røg duoen ned på femtepladsen.

Den erfarne medkører fik dog bilen kørt op som nummer fire, inden det i en såkaldt safety car-periode blev muligt at lave et hurtigt kørerskifte. Samtidig blev regndækkene skiftet ud med glatte dæk, hvorefter Malthe ret hurtigt kom op på tredjepladsen.

- Jeg begyndte at hale ind på de to forreste, så det så egentlig ret lovende ud, fortæller Malthe ifølge en pressemeddelelse.

Men på et splitsekundblev der vendt op og ned på situationen, da en konkurrent mistede kontrollen over sin bil, spandt ud på græsset og kom tilbage på banen lige foran Malthe:

- Jeg var nødt til at tage en hurtig beslutning for ikke at brage direkte ind i ham, siger han - der undgik kollisionen, men selv røg ud på det glatte græs og ramte betonbarrieren med et brag.

Dermed var løbet slut for thyboen og Sean Creech Motorsport.

- Jeg er vildt ærgerlig over det. Jeg vil ikke sige at det var en fejl fra min side, for der skal reageres vanvittig hurtigt i sådan en situation, og jeg ved ikke om jeg overhovedet kunne have undgået ham ved at køre den anden vej. Men det kostede os en podieplacering, og det er jeg ked af på holdets vegne. De har kæmpet så hårdt for at give Joaõ og mig en vinderbil, så de havde fortjent at få et godt resultat med hjem.

Malthe Jakobsen fortæller, at han er lidt øm efter uheldet, men ellers har det fint

- Den kulfiberkonstruktion, som bilen er bygget op omkring, er vildt stærk og kan modstå rigtig hårde slag, så selvom det kan se voldsomt ud, sidder jeg ret trygt inde i cockpittet, fortæller han.

Malthe glæder sig til at komme tilbage bag rattet af en racerbil. Det sker om tre uger, når European Le Mans Series kører sin fjerde afdeling i Barcelona.