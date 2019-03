Manchester United knockoutede gavmilde PSG i drama

FODBOLD: Manchester United er overraskende klar til kvartfinalen i Champions League.

I onsdagens højdramatiske returkamp udnyttede United tre gaver fra Paris Saint-Germain og vandt med 3-1 i den franske hovedstad. Efter et 0-2-nederlag i den første ottendedelsfinale på hjemmebane er United derfor videre med samlet 3-3 på reglen om udebanemål.

Det intense drama blev afgjort i dommerens tillægstid. Her fik Manchester United tilkendt et straffespark, og det udnyttede unge Marcus Rashford til at blive den helt store helt. Afslutningen blev ikke mindre dramatisk af, at straffesparket blev dømt via videodommersystemet VAR.

Med det gode udgangspunkt fra den første kamp kunne PSG godt tåle at overlade initiativet til gæsterne, men det var formentlig ikke en del af planen ligefrem at forære mål væk på stribe.

Ikke desto mindre begyndte gaveuddelingen allerede i kampens andet minut, da PSG-forsvarsspilleren Thilo Kehrer endte med at spille United-angriber Romelu Lukaku fri.

Belgieren afdriblede Gianluigi Buffon i målet og sendte bolden over stregen.

Ti minutter efter Lukakus mål kom modsvaret fra den franske storklub. Kylian Mbappé tog et klogt dybdeløb, modtog bolden og sendte den på tværs til spanieren Juan Bernat, der ubesværet kunne passere landsmanden David De Gea i Uniteds mål.

Udligningen sendte presset tilbage på Uniteds side, og den engelske storklub var tæt på at få det endelige dødsstød, men både Juan Bernat og Angel Di Marias afslutninger manglede den sidste skarphed.

I den anden ende manglede der også PSG-skarphed, da målmand Buffon skulle forsøge at redde et langskud fra Marcus Rashford efter en halv time.

Den rutinerede keeper kunne ikke finde håndtaget i bolden, og i stedet forærede han en gave til Romelu Lukaku, der var over den håbløse returbold og scorede sikkert.

Målet ændrede dog ikke på kampens overordnede billede, da PSG fortsat var klart mest i boldbesiddelse og hele tiden forsøgte at finde huller i et forholdsvist solidt United-forsvar.

Ti minutter inde i anden halvleg nåede PSG-fansene formentlig at tro, at de kunne stoppe med at bide negle, da Angel Di Maria chippede bolden i mål. Helt korrekt blev scoringen dog annulleret for offside.

Som tiden gik, blev Ole Gunnar Solskjær nødt til at satse på sit holds vegne, og det gav blottelser bagude.

Mbappé løb fra forsvaret med syv minutter tilbage, men skvattede da han rundede De Gea, så bolden i stedet havnede for fødderne af Juan Bernat, der tordnede bolden på stolpen.

I tillægstiden endte PSG med at betale overpris for den manglende skarphed i begge felter.

Diogo Dalots skud på mål blev blokeret til hjørnespark, men efter nærmere eftersyn på en monitor pegede dommer Damir Skomina i stedet på straffesparkspletten, da PSG-stopperen Presnel Kimpembes blokering var med armen.

Fra pletten var 21-årige Rashford sikkerheden selv, og så kunne United-jublen bryde ud.

/ritzau/