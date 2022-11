United og Ronaldo skilles omgående efter eksplosivt interview

MANCHESTER:Cristiano Ronaldo er færdig i Manchester United.

Den engelske klub har på sin hjemmeside tirsdag aften meddelt, at den portugisiske stjerne forlader klubben omgående.

Det sker, efter at Cristiano Ronaldo i et interview kort før VM gik til angreb på klubben og blandt andre manager Erik ten Hag.

Meddelelsen på Manchester Uniteds hjemmeside er kort og kontant og uden uddybende kommentarer fra nogen af parterne.

Cristiano Ronaldo har været i Manchester United ad to omgange. Han fik sit helt store internationale gennembrud i klubben i 00'erne, inden han tog til Real Madrid og siden Juventus.

Han vendte tilbage i sommeren 2021, men comebacket blev aldrig for alvor en succes.

Den første bid af Ronaldos eksplosive interview med den britiske journalist Piers Morgan udkom sent om aftenen 13. november.

I interviewet sagde den 37-årige portugiser blandt andet, at han føler sig svigtet af Manchester United, og at klubben med manager Erik ten Hag i spidsen forsøger at presse ham ud.

Han forklarede også, at han har et særdeles anstrengt forhold til den hollandske manager.

Ronaldo har også været ude med riven over for den amerikanske Glazer-familie, der ejer klubben.

- Ejerne af klubben - Glazer - er ligeglad med klubben. Jeg mener med professionel sport. Manchester United er en marketingklub. De får deres penge fra markedsføring.

- I forhold til sport er de ligeglade med min holdning, lød det fra Ronaldo.

Balladen opstod kort før VM, hvor flere af Ronaldos holdkammerater har nægtet at udtale sig om sagen. Det gælder blandt andre Christian Eriksen.

Cristiano Ronaldo har i alt spillet 346 kampe for Manchester United. Han har scoret 145 mål for klubben.

Hvad der nu venter Cristiano Ronaldo, melder historien intet om. I første omgang skal han spille VM for Portugal, som åbner slutrunden mod Ghana torsdag.

