Mange roser til AaB-træner - også fra FCK-stjerne

KØBENHAVN:Det var med en dugfrisk kontraktforlængelse, at AaB-cheftræner Oscar Hiljemark onsdag eftermiddag gik ind til pressemøde i Parken i København.

Det var egentlig torsdagens pokalfinale, der skulle være temaet, men det satte i høj grad dagsordenen, at svenskeren har underskrevet en aftale med superligaklubben helt frem til sommeren 2027.

- Det er fuld fortjent, at han har fået den forlængelse. Det er ikke fordi, jeg decideret er blevet taget med på råd, men jeg har givet udtryk for, at jeg synes, Oscar er ekstrem dygtig, siger AaB's rutinerede forsvarsprofil Rasmus Thelander.

Svenskeren har været cheftræner i AaB i mindre end to måneder, men han har hurtigt sat sit præg på tingene i klubben.

Rasmus Thelander (tv.) er sikker på, at forlængelsen med Oscar Hiljemark er den rigtige beslutning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- En stærk leder er god til mennesker og er tydelig i sin kommunikation, og Oscar er begge dele. Han ved, hvad han vil, og så har han bragt noget intensitet ind i vores hold, som jeg synes, klæder AaB. Vi har flere dybe løb og spiller mere direkte og i et højere tempo, forklarer Rasmus Thelander.

Ifølge Jan Peters, der er midlertidig sportslig ansvarlig i AaB og en del af den tyske investorgruppe SSE22, har det været relativt let at træffe beslutningen om at gå "all-in" på Oscar Hiljemark de kommende fire år.

- Vi har fået et meget positivt indtryk af Oscar, og vi har set en fantastisk udvikling af holdet under hans ledelse. Også hvad angår de enkelte spilleres individuelle niveau. Det kan også ses i resultaterne, men det vigtigste for os har været, at vi kan se, hvordan mentaliteten og indstillingen er blevet skærpet, forklarer tyskeren.

Tæt parløb ved FCK-profil

En storsmilende Oscar Hiljemark brugte en del af onsdagens pressemøde på at smalltalke med en af modstanderne i pokalfinalen. Han kender nemlig FCK-kaptajn Viktor Claesson særdeles godt - og omvendt.

- Vi spillede mod hinanden som børn, og senere som unge var vi på et regionshold sammen, og vi har også spillet mange U21- og A-landskampe sammen, fortæller Viktor Claesson, der ikke er overrasket over at se Oscar Hiljemarks succesfulde indtog i AaB.

Oscar Hiljemark og familien stortrives i Aalborg. Derfor har det ikke været svært for svenskeren at sige ja til AaB's frieri. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det kommer ikke bag på mig, at han har lavet en kometkarriere som træner. Han har altid været en leder på de hold, han har spillet på, så jeg tror, det ligger dybt i ham at tage ansvar på sine skuldre. Det gælder tydeligvis også uden for banen som træner, siger FCK-kaptajnen.

Oscar Hiljemark vil egentlig helst snakke om torsdagens finale, men han kan ikke skjule sin glæde over dem tillid, som AaB-ledelsen viser ham med den lange kontraktforlængelse.

- Det er jeg utrolig glad og stolt over. Det er tydeligt, at der er noget at bygge på for begge parter, og nu glæder jeg mig bare til at tage hul på pokalfinalen og de sidste tre kampe i Superligaen. Det er mit fokus, fastslår svenskeren.