Manglende energi har givet AaB-træner noget at tænke over

AALBORG:AaB-træner Oscar Hiljemark står i et dilemma, når han skal sætte hold til torsdagens anden og afgørende pokalsemifinale på Aalborg Portland Park mod Silkeborg IF.

I både kvartfinalen mod Viborg og i den første semifinale mod Silkeborg demonstrerede Oscar Hiljemark, at han prioriterer pokalturneringen højt ved højst at lave få ændringer i forhold til de forudgående superligakampe.

I søndagens vitale bundkamp i Superligaen mod Lyngby lignede AaB på trods af en 1-0-sejr dog et hold, der var mærket af at have spillet en pokalkamp fem dage forinden.

- Vi manglede helt sikkert energi i første halvleg. Om betydningen af kampen også havde noget at sige, ved jeg ikke, men vi spillede i hvert fald ikke med den intensitet, vi ønsker, og det skal vi selvfølgelig forholde os til.

- Det hører dog med, at Lyngby også forsøgte at trække tempoet ud af kampen, og det gjorde de godt. I anden halvleg var vi lidt bedre, og vi skabte et momentum, der også gjorde, at vi kom frem til nogle chancer og også fik scoret målet, siger Oscar Hiljemark.

Tirsdagens træning var uden deltagelse af Allan Sousa og Rasmus Thelander, men det er ikke ensbetydende med, at de er ude af billedet til torsdagens pokalkamp.

- De er helt sikkert i spil til på torsdag. I et så tæt program har folk forskellige behov, og derfor træner nogle lidt mindre i øjeblikket, mens andre træner fuldt med. Om jeg kommer til at lave nogle ændringer, må vi se, siger Oscar Hiljemark, der også melder Oliver Ross kampklar igen efter en mindre skadespause.

Jeppe Pedersen og Andreas Poulsen er til gengæld stadig på skadeslisten.

Den første pokalsemifinale endte 1-1 i Silkeborg, så AaB står med gode muligheder for at sikre sig finalebilletten, men mindre end tre døgn senere venter der søndag klokken 12 endnu en vital bundkamp mod AC Horsens.

- Programmet er, som det er. Det er ikke optimalt, at der ikke er længere mellem kampene, men vi kan ikke gøre andet end at acceptere det og så sørge for at præstere bedst muligt, siger Oscar Hiljemark.

Silkeborg fik mandag en kedelig optakt til pokalkampen, da det blev til et 0-3-nederlag på udebane mod FC Midtjylland, der afgjorde kampen i de første 20 minutter.

- Jeg tror ikke, at vi skal lægge så meget i den kamp. Vi ved, at Silkeborg er svære at spille mod, når det fungerer for dem. I går begyndte de ikke kampen så godt, og så får man det svært mod et dygtigt Midtjylland-hold, siger Oscar Hiljemark.

Torsdagens pokalkamp fløjtes i gang klokken 17.30.