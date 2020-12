Mangler præstationer over hele linjen: - Vi slås rigeligt med tingene

FODBOLD:Aalborg Håndbold-lejren var i den grad præget af skuffelse, da spillere og trænere lørdag måtte forlade Jutlander Bank Arena uden point.

Bundholdet fra Ribe-Esbjerg besejrede nemlig de danske mestre med 31-29.

- Der var meget, som ikke lykkedes. Vi var for uskarpe i mange situationer. Defensivt får vi rebet sejlene fint i slutningen, hvor vi går op i noget 5-1, som slår noget af deres i stykker. Men vi mangler præstationer over hele linjen - på og uden for banen. Vi er alle i samme båd, siger cheftræner Stefan Madsen.

Foto Lars Pauli

- Det er en stor skuffelse. Der er tale om to point, som vi ikke må smide, når vi stiller de krav til os selv, som vi gør, tilføjer han.

Nederlaget betød, at GOG skubbede Aalborg Håndbold af førstepladsen i HTH Herreligaen. Dermed ser det ualmindeligt svært ud for mestrene, da de formstærke fynboer har to kampe i baghånden.

- Vi spiller stadig 100 procent efter at tage førstepladsen. Det er et mål, som vi går efter. Vi har gjort det svært for os selv, men det vigtigste for os er at lukke af. I de sidste to kampe skal vi rigtig gerne have fire point, siger Nikolaj Læsø.

I december er der to ligakampe tilbage - henholdsvis mod Mors-Thy og Skanderborg. Her har Aalborg Håndbold ikke råd til at smide flere point.

- Vi slås rigeligt med at få tingene til at hænge sammen. Vi har brugt masser af ressourcer på det seneste, men det må vi ikke lade fylde. Det har vi lovet hinanden. Vi skal have ærgret os godt og grundigt, og så skal vi lynhurtigt mobilisere kræfterne igen, siger Stefan Madsen.

På onsdag er der nordjysk opgør i ligaen, når Aalborg Håndbold skal til Bette Balkan.