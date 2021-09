Mareridtslodtrækning for AaB - Aalborg Freja får stor drøm opfyldt

FODBOLD:AaB har haft let spil i holdets to første pokalkampe i denne sæson, men i 1/8-finalen risikerer superligaholdet at møde muren.

Lodtrækningen sent torsdag aften gav i hvert fald det værst tænkelige udfald for aalborgenserne, der trak Superligaens førerhold fra FC Midtjylland på udebane.

Til gengæld må de juble i Aalborg Freja. Serie 1-klubben, der er det lavest rangerede hold tilbage i bowlen, får besøg af ingen ringere end Brøndby IF, Dermed får den lille klub den store drøm om at prøve kræfter med et superligahold indfriet.

Aalborg Freja kan også se frem til at tjene en pæn sum penge på at få besøg af Brøndby og en direkte tv-transmission. Derudover er klubben allerede sikret 100.000 kroner for at være det seriehold, der er nået længst i denne sæsons udgave af Sydbank Pokalen.

Ottendedelsfinalerne skal spilles i dagene 26. til 28. oktober.