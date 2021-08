Martin Larsen om Aalborg-comeback: Føler mindre pres denne gang

HÅNDBOLD:Tre år efter at han forlod Aalborg Håndbold, gør Martin Larsen i aften comeback for klubben i Super Cup-finalen mod Mors-Thy Håndbold.

Den 28-årige højreback er blot ét af fire nye profilerede navne hos de danske mestre, og han er dybt imponeret over niveauet hos aalborgenserne.

- Vi har nærmest to klassespillere til samtlige positioner, og hvis man kigger på vores bænk, ville de fleste navne være førstevalg i næsten alle andre danske ligaklubber. Så jeg mener godt, vi kan tillade os at have meget store ambitioner, fastslår Martin Larsen.

Han skal konkurrere med den svenske landsholdsspiller Lukas Sandell om spilletiden, og det glæder ham, selvom det betyder færre minutter pr. kamp, end sidst han havde Aalborg-trøjen over hovedet.

Martin Larsen var ikke med, da Aalborg Håndbold i juni tabte pokalfinalen til Mors-Thy. Han er et af fire nye markante navne hos de danske mestre til denne sæson. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Dengang hvilede rigtig meget på nogle få spilleres skuldre, og når jeg havde en dårlig dag, kunne jeg ikke bare sætte mig ud på bænken og lade en anden tage over. Nu er bredden så stor, at det også fjerner lidt af presset fra den enkelte spiller, vurderer Martin Larsen.

Lukas Sandell havde en vanvittig sidste sæson, hvor han også spillede VM og OL med Sverige, og det gør behovet for Martin Larsens indsats på højre backposition endnu større.

- Jeg ved, at Lukas får brug for nogle pauser, fordi han spillede utroligt mange minutter i sidste sæson. Samtidig er vi to meget forskellige spillere, som jeg tror kan supplere hinanden godt, så jeg er sikker på, at vi får et godt samarbejde.

Forventer et højt niveau mod Mors-Thy

Martin Larsen føler, at han er faldet fint ind i Aalborg-truppen, og at både han og holdet har ramt en god rytme før Super Cup-finalen, selvom holdets OL-spillere kun har trænet med i en uge.

- Jeg synes, at det ser fint ud til træning. Aftalerne er ved at være på plads, og vi leverede også en god sidste test mod Sävehof, så jeg forventer, at vi rammer et højt niveau mod Mors-Thy.

Onsdagens kamp er en gentagelse af pokalfinalen for godt to måneder siden, hvor nordvestjyderne overraskende slog Aalborg og løftede klubbens første trofæ.

- Mors-Thy har et godt fundament, og på de store dage kan de ramme et meget højt niveau og dermed slå alle. Men det ændrer ikke på, at vi er favoritter og bør kunne forvente af os, at vi får revanche og vinder Super Cuppen. Det er en titel, som vi gerne vil have, og det betyder også meget for os, at vi får en god start på det her nye projekt, fastslår Martin Larsen.

Super Cup-finalen fløjtes i gang kl. 20.30 i Viborg Stadionhal og vises på TV2 Sport.