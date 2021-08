Martin Larsen om Aalborgs nye stjerne: - Han gør alle os andre gode

HÅNDBOLD: Den nyankomne trio i Aalborg Håndbold, Aron Palmarsson, Jesper Nielsen og Martin Larsen, var torsdag aften i aktion for første gang hos de danske mestre. De scorede til sammen syv gange i sejren på 34-32 over svenske Lugi i Hobro Idrætscenter.

- Det var hårdt at komme i gang igen. Man kunne godt mærke, at vi har haft rimelig mange træningspas i benene, for de var en smule tunge. Det var ikke nogen smuk håndboldkamp, men vi fik pulsen op og fik prøvet lidt forskellige konstellationer af, siger Martin Larsen om træningskampen.

Han scorede to gange i opgøret - præcis som Palmarsson - og flere gange blev han sat op til en afslutning via et vip fra islændingen.

- Det er en sindssyg dygtig spiller, vi har fået, og det kan vi alle godt mærke. Ikke mindst fordi han er med til at gøre alle os andre gode. Som hold skal vi dog have effektiviteten lidt op - i forhold til de mange gode chancer vi spillede os frem til i den her første træningskamp, erkender Martin Larsen.

Cheftræner Stefan Madsen var dog fint tilfreds med sine tre nye folks indsats.

- Det var dejligt at se, at de allerede er der, hvor de bidrager til holdet, roser han.

Aalborgenserne mangler fortsat alle sine OL-spillere, og der går stadig tre uger før den første betydende kamp, hvor Mors-Thy Håndbolds pokalmestre venter i Super Cup-finalen.

- Når man mangler seks spillere, der kommer dumpende ind i løbet af de næste uger, så vil det jo nok blive lidt hakkende fra tid til anden. Men jeg synes nu, det allerede har set godt ud til træning, så jeg tror, at det kommer til at blive rigtig godt fremadrettet, mener Martin Larsen.