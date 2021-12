Martin Larsen skadet: Den værste frygt er blevet bekræftet

HÅNDBOLD:Det så alvorligt ud, da Martin Larsen fra Aalborg Håndbold onsdag måtte forlade kampen mod Skive i stærke smerter.

Og en scanning har bekræftet klubbens værste frygt:

- Martin Larsen pådrog sig en skade i knæet, og en scanning torsdag bekræftede desværre den værste frygt i form af et sprunget korsbånd i venstre knæ. Han står derfor nu over for endnu en korsbåndsoperation, oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse fredag.

Cheftræner Stefan Madsen er rystet:

- Det er en ubærlig trist nyhed for Martin og alle i klubben. Det er næsten ikke til at bære, at han skal igennem det igen, og det gør virkelig ondt på os alle. Vi vil støtte ham, alt det vi kan i den kommende hårde tid, og så håber vi at se ham stærkt tilbage, siger Stefan Madsen.

Selv siger Martin Larsen således:

- Det er selvfølgelig rigtig hårdt lige nu, men jeg ved, at jeg i fællesskab med klubben og min familie nok skal komme igennem denne svære periode. Vi må se, hvad fremtiden bringer, men jeg vil i hvert fald gøre alt for at kæmpe mig tilbage igen.