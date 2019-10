Martin Larsen skifter klub og bliver genforenet med tidligere klubkammerat

HÅNDBOLD:Den tidligere Aalborg Håndbold-spiller Martin Larsen skifter efter denne sæson fransk håndbold ud med tysk.

Den nordjyske højreback forlader Pays d’Aix til fordel for Leipzig i den tyske Bundesliga, hvor han bliver genforenet med sin tidligere holdkammerat fra Aalborg Håndbold, Patrick Wiesmach.

- Jeg er meget glad for at skifte til Leipzig, for det har altid været min drøm at spille i Bundesligaen, der er den stærkeste liga i verden. Jeg er overbevist om, at det er det perfekte skridt i min karriere. Klubbens ambitioner stemmer overens med mine egne mål, siger Martin Larsen til sin kommende klubs hjemmeside.

Højrebacken, der forlod Aalborg Håndbold til fordel for sin nuværende franske klub i sommeren 2018, har skrevet under på en toårig kontrakt med Leipzig.