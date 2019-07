Martin Mikkelsen stopper i Hobro

FODBOLD: Martin Mikkelsen har været en fast del af Hobro-truppen i Superligaen siden den første oprykning til landets bedste række tilbage i 2014.

Men nu er en æra slut. Kantspilleren, der havde kontraktudløb denne sommer, får ikke sin aftale med superligaklubben forlænget.

- Martin skal have en stor tak for en lang og tro tjeneste i Hobro IK. Han har i sin tid her holdt et højt niveau, og han har pyntet både på og uden for banen i vores fodboldklub. Vi ønsker Martin alt det bedste i fremtiden, udtaler sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Martin Mikkelsen nåede 149 kampe for Hobro, men han sluttede sit ophold i klubben med en skade, da han måtte bæres fra banen i en kamp i Aalborg i foråret.

- Det er vemodigt, at jeg ikke længere skal repræsentere Hobro IK, men jeg har fuld forståelse og respekt for beslutningen. Jeg er taknemmelig over, at jeg fik chancen for at spille Superliga-fodbold her, og jeg har fået rigtig mange gode minder gennem min tid i klubben. Jeg vil gerne sig tak til alle i og omkring klubben for en god tid og især til mine holdkammerater, som jeg kommer til at savne, siger Martin Mikkelsen.