Martin Toft Madsen satte timerekord

CYKELSPORT: Den danske timerekord i cykling blev torsdag øget med 263 meter.

Rekorden blev sat i Ballerup af Martin Toft Madsen, som cyklede 52,574 kilometer. Det skriver feltet.dk.

Det er fjerdelængst i verden, siden reglerne for timerekorden blev ændret i 2014.

Den nu tidligere danske rekord tilhørte Mikkel Bjerg, da han i oktober sidste år cyklede 52,311 kilometer.

Verdensrekorden tilhører den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins, som i 2015 tilbagelagde 54,526 kilometer på de 60 minutter.

32-årige Martin Toft Madsen havde forberedt sig grundigt til torsdagens rekordforsøg.

Blandt andet havde han med varmeblæsere sørget for, at temperaturen ville ramme 27 grader i Ballerup Super Arena - den optimale temperatur ifølge cykelrytteren.

Han slog den danske timerekord for et år siden, men blev siden testet positiv for det ulovlige stof DMBA, som han havde fået gennem et kosttilskud. Derfor blev rekorden ikke skrevet i historiebøgerne.

Martin Toft Madsen slap selv med en reprimande for den positive dopingprøve, da men efterfølgende fandt ud af, at kosttilskuddet var forurenet, men at rytteren ikke kunne klandres for det.

/ritzau/