Massakre på Mors: Skanderborg skød Bette Balkan i sænk

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde tre sejre i træk bag sig, da Skanderborg Håndbold torsdag aften gæstede Mors. Dermed var det hjemmeholdet, der havde formkurven med sig.

Men det viste sig at blive en hård aften i Sparekassen Thy Arena.

Mors-Thy Håndbold fik nemlig en stor øretæve i form af 37-22 til Skanderborg.

Den tidligere Mors-Thy-spiller Morten Balling viste sig især fra sin gode side. I opgøret blev han noteret for 11 mål.

Hjemmeholdet havde en hård start i det defensive, hvor Skanderborg gang på gang vadede gennem Mors-Thys udvalgte på stregen.

Der var således ikke gået 13 minutter, inden gæsterne var lykkedes med deres første 10 mål.

I den tid blev Mors-Thy mere eller mindre reddet af Erik Toft i storform. Nordmanden stod for fire af hjemmeholdets seks mål i den periode.

Gæsternes føring udbyggede sig kun gennem første halvleg.

Det skyldtes især, at Mors-Thys målmænd ikke formåede at stå i vejen for Skanderborg-skuddene. Der skulle således gå 25 minutter, før Nicklas Graugaard stod for hjemmeholdets første redning.

Til gengæld stod Kristoffer Laursen i vejen for nordvestjydernes skud seks gange, inden pauseuret lød. Dermed stod der 20-13 til gæsterne inden anden halvlegs start.

Det krævede altså en stor start af kampens sidste halvdel, hvis nordvestjyderne skulle få håb om point. Men det gik helt anderledes.

Skanderborg fortsatte med at udbygge, og 10 minutter inde i anden halvleg kunne gæsterne se tilbage på et forspring på hele 12 mål.

Dermed handlede det mere eller mindre om, hvor meget Mors-Thy Håndbold skulle tabe med.

I slutningen af kampen slap gæsterne taget en smule mere, men hjemmeholdet formåede ikke at udnytte de chancer, som faldt i deres retning. Uskarpheden var blandt andet med til at sikre en målforskel i øretævestørrelse.

Dermed har Mors-Thy Håndbold endnu ikke vundet en ligakamp på Mors i denne sæson.