Masser af nordjyske mål i dansk VM-fest

ISHOCKEY:Ishockeylandsholdet fortsætter, hvor det slap ved vinter-OL.

Et sprudlende dansk hold fik en kanonstart på VM med en 9-1-sejr over Kasakhstan i en kamp, hvor holdets nordjyske spillere bidrog med masser af utryk.

Om cifrene så også er et udtryk for den virkelige styrkeforskel på verdensranglistens nummer 10 og 15 er nok tvivlsomt.

Men efter lørdagens opvisning kan man som minimum afblæse den smule nedrykningsfrygt, der altid sidder i et dansk VM-hold.

Der venter langt stærkere modstandere end Kasakhstan i de kommende uger. Men det danske hold beviste, at det trods markante afbud stadig har struktur og spillere med store individuelle kvaliteter.

Det gælder selvfølgelig især nordjyske Nikolaj Ehlers, hvis ufattelige temposkift er et våben mod alle modstandere i verden.

Og det gælder også hans nordjyske kædemakker, frederikshavnske Joachim Blichfeld, der med et forrygende hattrick viste sig som den måltyv, holdet har efterspurgt i Nicklas Jensens fravær.

Blichfeld fylder måske ikke så meget som Jensen i selve spillet. Men hans afslutningsevner og håndledssvirp har høj klasse.

Landstræner Heinz Ehlers vil også have noteret sig, at der var spillere fra den hjemlige liga i hovedrollerne, da premierenerverne blev banket væk med tre mål i løbet af 4 minutter og 51 sekunder.

I sin første VM-kamp i seks år skød Aalborgs Patrick Bjorkstrand festen i gang, da han fulgte op på en retur efter Mathias Baus forarbejde.

Kort efter fejrede Esbjerg-topscoreren Felix Scheel sin VM-debut ved at dreje pucken højt i nettet til 2-0.

Og åbningen på kampen gik fra fremragende til perfekt, da også det danske overtalsspil fik medvind i første hug.

Nikolaj Ehlers ødelagde kasakhernes forsvarsmur med en dræbende tværpasning. Joachim Blichfeld stod klar med sit imponerende håndled og høvlede smukt pucken helt op i målhjørnet.

At danskerne tabte lidt af initiativet i periodens slutning var til at leve med. Fra anden periodes start væltede angrebene nemlig igen ned mod kasakhernes bur.

Frederik Storm diskede op med et solomål, der også fik de neutrale tilskuere op af sæderne.

Og da den uheldige målmand Andrei Shutov forærede Aalborg Pirates' Julian Jakobsen et mål i Jakobsens 200. landskamp, forsvandt kasakhernes sidste modstandskraft.

Det gjorde danskernes målhunger til gengæld ikke, og Ehlers og Blichfeld opførte en kopi af 3-0-målet til Danmarks sjette scoring. Da var der stadig en halv kamp igen.

Aalborgensiske Oliver Larsen afsluttede midterperioden ved at udnytte en helt fri skudchance, og derefter var spørgsmålet kun, om danskerne kunne overgå rekordsejren på 9-0 over Storbritannien ved VM for tre år siden.

Rekorden rykkede helt tæt på med Peter Regins mål til 8-0 efter Oliver Lauridsens sjældne solomål.

Dagens dansker var og blev dog Joachim Blichfeld. Midt i tredje periode scorede San José-spilleren sit tredje overtalsmål med endnu et lynende svirp.

Selv om publikum råbte på mål nummer ti, tog danskerne den med ro i slutfasen.

Man havde ikke indtryk af, at de ville ofre kræfter på en helhjertet rekordjagt, og det kan der være masser af fornuft i.

Men en velspillende Sebastian Dahm kunne nok godt have undværet den unødvendige reducering, der kom i næstsidste minut trods dansk overtal.

Søndag aften venter Schweiz i en langt sværere opgave.

/ritzau/