Massiv interesse for finalebilletter skaber ventetid: Her er AaB's forklaring

AALBORG:Der er travlhed på Hornevej lige nu. Mailboksen og telefonerne er rødglødende, fordi mange AaB-fans forsøger at få et svar på, hvorfor det for nogle er svært at komme igennem købsprocessen i forbindelse med billetsalget til pokalfinalen.

Klokken 10.30 onsdag gik billetsalget i gang, og siden har der været massiv kø for at komme igennem billetkøen.

AaB's direktør Jesper Dalum har ligesom alle sine medarbejdere travlt med at forsøge at besvare de mange henvendelser, der er kommet i kølvandet på en massiv interesse for at købe billetter til pokalfinalen.

Mange AaB-fans har på forskellige sociale medier givet udtryk for både frustration og bekymring over det, som de oplever som en langsom proces. Det er der imidlertid en helt naturlig forklaring på.

- Vi har lagt nogle filtre ud i forbindelse med billetsalget. Folk skal verificeres, når de køber billetter. Det har vi valgt at gøre, fordi vi ønsker at sikre os, at det er AaB-fans, der køber billetterne, fortæller Jesper Dalum.

- Det er en manuel proces, og det er derfor det tager tid. Vi arbejder alle mand i administrationen på, at afhjælpe den opgave lige nu. Det kommer måske til at tage lidt tid, men vi håber, at folk har forståelse for, at vi gerne vil sikre os, at det er AaB-fans, der køber billetterne, siger Jesper Dalum.

AaB-direktøren erkender blankt, at han er positivt overrasket over den store interesse for at købe billetter.

- Vi var godt klar over, der ville være stor interesse, men det er meget positivt, at interessen er så massiv, som vi oplever lige nu. Systemet har klaret udfordringen og er efter mine oplysninger ikke gået ned, fortæller Jesper Dalum.

Det helt store spørgsmål for mange AaB-fans er lige nu, om de får en billet til pokalfinalen. Her kan Jesper Dalum berolige de eventuelt ængstelige fans.

- Jeg er ret sikker på, at alle de AaB-fans, der ønsker at komme i Parken nok skal få mulighed for det, siger Jesper Dalum.