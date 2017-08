Matchvinder: Mål punkterede Esbjerg

FODBOLD: Wingback Glenn Rask tonsede op og ned af Thisted FC’s højre sidelinje kampen igennem, inden han med få minutter igen måtte lade sig udskifte i 2-1 sejren ude mod Esbjerg fB. Inden da havde Glenn Rask både støttet TFC’s højre midterforsvarer, unge Laus Østervig, der tidligt i kampen fik et gult kort, i duellerne mod Esbjergs kant-raket Emmanuel Oti Essigba samt spillet en offensiv hovedrolle for thyboerne.

- Jeg synes da, at det var en fin præstation. Jeg er godt tilfreds, siger thyboernes nummer 10.

Først lagde den højre wingback op til Sonny Jakobsens føringsmål midtvejs i de første 45 minutter. Efter godt og vel en halv time løb han så med i feltet og sparkede et fladt indlæg fra venstre i kassen til 2-0.

De to mål grundlagde udesejren og faldt i en periode, hvor superliganedrykkerne fra Esbjerg ellers begyndte at få bedre og bedre fat i bolden, efter thyboerne tog vestjyderne på sengen med et højt pres i kampens indledende minutter.

- Det var helt vildt vigtigt, at det var i den periode, vi scorede. Jeg tror, Esbjerg følte, de var på vej ind i kampen. Jeg tror, målene punkterede dem lidt, og de fik en spand kold vand i hovedet et par gange, siger Glenn Rask.

Med de tre point på Blue Water Arena sejrede thyboerne for anden gang over en superliganedrykker og for tredje gang i alt i denne sæson.

Sejren sender TFC op på ni point af 12 mulige, så oprykkerne nu indtager andenpladsen i NordicBet Ligaen. Afstanden til nedrykningsstregen lyder på otte point efter fire runder.