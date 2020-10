Matchvinderen jublede efter CL-sejr: Nu skal jeg have syv øl

HÅNDBOLD:Alle spillerne på de to mandskaber fik taget deres temperatur inden kampen som led i corona-protokollerne, da Aalborg Håndbold onsdag aften sikrede den tredje sejr ud af tre mulige i årets Champions League med 27-26 på udebane mod PPD Zagreb.

Og hvis kontrollørerne har studset en ekstra gang over temperaturen hos Aalborgs Buster Juul, så kan det skyldes, at den har været nede omkring de 30 grader, så iskold som han var som straffeskytte.

Syv gange nettede han - og ja, ja så blev det da til en enkelt misser, men det var ikke noget, der kunne slå matchvinderen ud.

- Jeg følte, at jeg havde overtaget derinde, selvom han havde nappet en enkelt. Straffekast er måske 20 procent færdigheder og så ligger de 80 procent i det mentale, og jeg følte mig helt ovenpå, siger Buster Juul.

I sidste sæson var det også en dramatisk kamp i Zagreb, da Aalborg Håndbold tabte med en enkelt pind til kroaterne, men med den bølge, som holdet rider på i år, så kunne det nærmest ikke gå galt - heller ikke selvom holdet var nede med fire mål i anden halvleg.

- Vi har opbygget så stor en ro og så stor en tro på tingene, at vi ikke går i panik. VI bliver ved med at tro på det, og i anden halvleg kan vi stå i forsvaret og råbe til hinanden: De er trætte. Og så scorer vi to gange hurtigt på kontra, siger han.

- Og det gør også, at når nederlaget kommer på et tidspunkt, som det jo sikkert gør, så er det ikke noget, der slår os ud. Så fortsætter vi bare med at spille, som vi gør, siger Buster Juul, der havde stor lyst til at fejre sejren.

- Nu vil jeg have syv øl, siger han med et stort grin med henvisning til de syv straffekast.

Aalborg Håndbold har nu vundet 11 kampe ud af 11 mulige i denne sæson, og tre på stribe i Champions League.

.- Det viser, at det at vi gerne vil spille med om de helt sjove placeringer i Champions League, det er ikke bare noget, vi siger. Det er også noget, vi gør, siger direktør Jan Larsen.

- I sidste uge slog vi Motor Zaporozhye stort, og i dag var de lige ved at tage point fra Veszprem. Så vi er oppe imod de allerbedste hold i verden, og vi gør det virkelig godt, siger direktøren.

- Og vi ved godt, at der stadig er nogle ting, der skal gøres bedre. Men så længe, vi bliver ved med at vinde på den her måde, så er det bare utroligt flot, siger han.

Aalborg kan nu finde hjem fra Zagreb med et smil på læben, og allerede lørdag skal holdet så i aktion igen. Denne gang venter Skanderborg i Jutlander Bank Arena.