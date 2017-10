Pohl: Fint med Safranko-spark

FODBOLD: AaB fik en stor chance for at udbygge føringen mod FC Helsingør, da de søndag mødtes på Aalborg Portland Park. Ja, det var faktisk en af de største slags chancer i fodboldsporten. Men det forblev ved 1-0, da Pavol Safranko brændte straffesparket.

Forud for det stod Jannik Pohl ellers klar til at tage det. Dog ville slovakken gerne sparke.

- Han tog hurtigt bolden, og jeg havde lige fået et knæ i hovedet, så jeg var lidt groggy. Så jeg tog den ikke, og det er egentlig fint nok, fortæller Jannik Pohl.

Dermed ærgrer angriberen sig ikke over, at det endte ved den slovakiske fod.

- Jeg vil rigtig gerne have, at min angrebskollega også får chancen for at få tanket selvtillid. Det kan kun gavne mig i sidste ende, siger han.

Jannik Pohl har indtil videre scoret på to straffespark i den indeværende sæson af Alka Superligaen.