Mathias Ross kunne være blevet AaB's helt: - Den skulle jeg selvfølgelig have sparket ind

FODBOLD:AaB var i problemer undervejs i søndagens superligakamp mod Randers FC, men ved slutfløjt var fornemmelsen alligevel, at nordjyderne skulle have haft mere end 0-0 ud af kampen.

I slutfasen blev Daniel Granli udvist, men i undertal havde AaB alligevel flere chancer for at vinde kampen. Lukas Klitten og Kristoffer Pallesen havde store chancer, men den allerstørste tilfaldt Mathias Ross, der på kampens sidste spark fra nært hold bankede bolden langt over mål.

- Det var en stor chance, men jeg fik en overraskelse, da bolden pludseligt lå foran mig. Den skulle jeg selvfølgelig have sparket ind, men der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det nu, siger Mathias Ross.

AaB-træner Martí Cifuentes ærgrede sig også over den udeblevne sejr, men glædede sig til gengæld over sit holds stærke afslutning på kampen.

- Jeg er meget glad for de sidste minutter, hvor vores indskiftere også kom ind og gav den energi og indsats, som vi ønskede. Lige nu er vi triste over resultatet, men fodbold er også et spil med marginaler.

- Havde Pallesen eller Mathias scoret, havde vi vundet, men det havde ikke betydet, at vi var verdens bedste, ligesom det ikke betyder, at vi er verdens dårligste, nu når vi ikke vandt. Som træner må jeg se på nuancerne, og jeg sætter pris på spillernes mod og indsats, siger Martí Cifuentes.

Der var også plads til forbedring efter en første halvleg, som blev afviklet totalt på Randers' præmisser med masser af fysisk spil og for få perioder, hvor AaB'erne fik kontrol på kampen.

- Det er ikke sådan, vi ønsker at spille, men selv om det ikke skal være en undskyldning, er det en ekstrem kold vinter i Danmark, og det har ikke gjort noget godt for banerne. Det gør det svært med den måde, vi vil spille på, hvor det betyder alt med en god førsteberøring.

- Det var svært i første halvleg, men vi prøvede, og jeg er glad for, at vi fik lavet nogle ændringer i pausen, som tydeligvis hjalp os. Jeg beder spillerne om at være modige, og det er ikke nemt mentalt efter en svær første halvleg på en svær bane mod et hold, der presser højt. Men vi blev ved, og det viser, at vi tror på det, vi arbejder med, siger Martí Cifuentes.

Det uafgjorte resultat betyder dog, at AaB fortsat halter efter i jagten på en plads i den top-seks, der får adgang til slutspillet efter grundspillet. Med seks kampe tilbage er der tre point op til SønderjyskE, der tilmed har en kamp i hånden, og der er yderligere to point op til femte- og fjerdepladsen.

- Det havde været virkelig godt at få tre point i dag, men det er jo lidt status quo. Vi gik efter de tre point, men et point er trods alt bedre end at tabe, siger Mathias Ross.

Næste opgave for AaB er på fredag, hvor FC Midtjylland kommer på besøg i Aalborg.