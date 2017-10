Matsson: Skal slå Fredericas spil i stykker

FODBOLD: Sensationsmageren fra Thisted FC har blot tabt to opgør i NordicBet ligaen i fodbold (1. division), og ét af dem var til FC Frederica, der søndag venter på udebane.

1-3-nederlaget på Sparekassen Thy Arena tilbage i august vil cheftræner Joakim Mattsson gerne have vasket væk, for han føler godt, at hans hold kan matche et ellers stærkt Fredericia-mandskab.

- Dengang var vi jo en mand i undertal i 70 minutter, og det kunne vi ikke holde til. Men 11 mod 11 bør det blive en anden kamp, hvis vi får sat vores pres lige i skabet. Fredericia har et godt spillende hold, så vi skal have slået deres spil i stykker, lyder Mattssons gameplan.

Han må se bort fra Jeff Mensah, der har karantæne efter sit røde kort senest, og Mads Vang, der har pådraget sig en forstrækning i maven.

- Men så er Tobias Mølgaard til gengæld klar igen efter en skadespause, så jeg føler mig overbevist om, at vi kan løse det.