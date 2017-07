Mattsson: Har ligeså gode chancer som Viborg

FODBOLD: Thisted FC får formentlig en hård start på livet i landets næstbedste fodboldrække, når oprykkerne i dag tager imod Viborg hjemme i Thisted.

Gæsterne er på forhånd udråbt som favorit til oprykning til Alka Superligaen, men Thisted-træner Joakim Mattsson lægger sig ikke ned på forhånd.

- Viborg er selvfølgelig favoritter, men jeg tror faktisk, at vi har ligeså gode chancer for at vinde kampen, som de har, lyder det fra den nye Thisted-træner.

Han er således meget tilfreds med forberedelserne til sæsonen.

- Jeg føler, at vi står godt. Vi har haft en god opstart, og vi er så forberedte, som vi kan være, siger Mattsson, der også råder over en skadesfri trup.

- Vi er i den fantastiske situation, at vi har alle folk klar, så vi kommer til at stille i stærkest mulige opstilling, siger Joakim Mattsson.