Mattsson: Kan ikke huske så god en stime

FODBOLD: Med 12 kampe spillet er der kun et hold i 1. division, som Thisted FC endnu ikke har fået point mod. Oprykkerne gjorde søndag kål på FC Fredericia med en udesejr på 3-1.

Sejren sender thyboerne til tops i NordicBet Ligaen og oprykkerne op på syv kampe i træk uden nederlag.

- Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Det er jeg rigtig glad for, siger Thisted FC’s cheftræner, Joakim Mattsson, om stimen.

Cheftræneren kan se tilbage på en september måned, hvor thyboerne hentede flest point af alle i 1. division. Nu har thyboerne så også vundet de to første kampe i oktober.

I de sidste syv divisionsopgør har thyboerne vundet de fem og spillet to uafgjort.

Det rækker lige nu til førstepladsen i NordicBet Ligaen foran Vejle Boldklub, der har spillet 11 kampe mod TFC’s 12.

Førstepladsen cementerer thyboernes sæsonstart. Man skal således ni år tilbage for at finde sidste gang - og hidtil eneste gang - thyboerne kortvarigt indtog førstepladsen i landets næstbedste række.

Joakim Mattsson tillægger ikke førstepladsen alverden af betydning på nuværende tidspunkt i turneringen, men glædes mest af alt over oprykkernes sæsonstart.

- Lige nu er vi inde i en god stime, hvor det er svært for os at tabe. Jeg vil allerhelst, hvis jeg skal ligge nummer et, at det er i sidste spillerunde, siger cheftræneren.

Med sejren overtog TFC ikke alene førstepladsen. De øgede også afstanden til nedrykningsstregen, så den nu lyder 18 point efter 12 spillerunder.