Mattsson: Ovenud tilfreds

FODBOLD: Afstanden til topholdet i NordicBet Ligaen, Vejle Boldklub, er kortere end afstanden til nedrykningsstregen. Sådan ligger landet for Thisted FC’s oprykkere, som efter syv kampe indtager tredjepladsen i 1. division.

Joakim Mattssons Thisted-mandskab har på syv kampe skrabet 13 point sammen. Det rækker til tredjepladsen og et pointsnit på 1,86 per kamp.

- Vi er ovenud tilfredse. Vi havde nok ikke troet, vi kunne få så mange point, når vi ser på de modstandere, vi har mødt, så vi er rigtig glade og stolte, siger Thisted FC’s cheftræner, Joakim Mattsson.

I søndagens sejr på 2-0 hjemme mod HB Køge testede gæsterne Thisted FC’s evne til at forsvare sig dybt, for HB Køge satte sig på bolden i det meste af opgøret.

Måske skyldtes det mest af alt, at Thisted FC bragte sig hurtigt på 1-0, og udeholdet derfor så sig nødsaget til presse på for at udligne tidligt i kampen for at komme tilbage, vurderer Joakim Mattsson.

Alligevel savnede han bedre evner med bolden hos thyboerne.

- Vi skal turde have bolden i lidt længere tid ad gangen. Vi smed den lidt for nemt, og som kampen udviklede sig skulle vi have været gode til at læse kampen og vide, hvornår vi skulle holde fast i bolden, men det gjorde vi ikke. Vi smed alt for mange bolde frem, mistede dem og skulle så forsvare igen, siger Joakim Mattsson.