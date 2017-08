Mattsson: Sindssyg svær modstander

FODBOLD: Superliganedrykkerne fra Esbjerg fB byder søndag velkommen, når Thisted FC gæster 1. divisions største og mest velbesøgte stadion, Blue Water Arena.

Det bliver sæsonens hidtil sværeste opgave, mener thyboernes cheftræner, Joakim Mattsson.

- Det er en sindssyg svær modstander - især på deres hjemmebane. Det bliver en svær opgave, men vi kan godt lide svære opgaver. Vi tror på, vi kan hente point i Esbjerg. Det er en af de store kampe for Thisted at komme på et superligastadion, og vi glæder os, siger Joakim Mattsson.

Han fokuserer på, at TFC især skal lykkes med at lukke ned for Esbjergs individualister i front og på kanterne, hvis thyboerne skal forøge chancerne for et eller tre point.

Hvis det lykkes at holde trit med Esbjergs offensiv-esser såsom Awer Mabil, ser Joakim Mattsson muligheder for at ramme Esbjergs defensiv. TFC skal være klar til kontrastød, når vestjydernes backs går med frem.

- Jeg tror på, vi kan få point. Men meget skal lykkes, og der er nok også noget, som ikke skal lykkes for Esbjerg, siger Joakim Mattsson.

Til kampen mangler thyboerne den karantæneramte forsvarsprofil Mads Lauritsen og kreatøren Jeff Mensah, som er ude med en forstrækning i området ved baglåret og ballen.

Dermed stiller TFC søndag op uden to af sine største profiler.

- Vi er rigtig kede af, at vi skal undvære de to. Men det nytter ikke noget at bruge krudt på det, siger Joakim Mattsson.