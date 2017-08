Mattsson: Skal holde Brabrand under os

FODBOLD: Oprykkerduel i 1. division. Thisted FC gæster søndag Brabrand IF, som i de seneste sæsoners møder i 2. division har drillet thyboerne.

Siden da har thyboerne dog skiftet spilsystem og cheftræner til Joakim Mattsson. Han lægger ikke skjul på, Brabrand er et af de hold, TFC må forvente at dyste mod i kampen om at overleve i NordicBet Ligaen.

- Vi skal holde dem under os, siger Joakim Mattsson.

Han spår kampen som fifty-fifty. Mod medoprykkerne fra Brabrand ser han alligevel en lille favoritværdighed hos thyboerne, hvis man trykker ham lidt på maven.

Thyboernes lille overhånd på forhånd skyldes, Joakim Mattsson til fredagens træning så et energifyldt hold, selvom TFC - ligesom Brabrand - søndag spiller sin tredje kamp på en uge.

Cheftræneren har indført et mere aggressivt presspil højere på modstanderens banehalvdel, siden han overtog cheftrænerposten i sommerpausen.

- Det kan godt være, Brabrand-kampen er en af de kampe, hvor den fremgangsmåde ikke er den bedste løsning, siger Joakim Mattsson.

Brabrand lever nemlig ofte på at være svære at bryde ned defensivt og at have succes med lange bolde i kontrastød.

Derfor åbner Joakim Mattsson for, at thyboerne måske i højere grad vil tvinge Brabrand til at overtage bolden, for det er aarhusianerne ikke er lige så stærke i, lyder analysen.

Til udekampen i Aarhus har Joakim Mattsson midterforsvarer Martin Søndergaard tilbage i truppen, mens thyboerne endnu mangler skadede Jeff Mensah.