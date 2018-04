Mattsson: Trænger til en sejr

FODBOLD: Seks kampe og fire point. Modsat af hvad man så i efteråret, tørster Thisted FC’s oprykkere i NordicBet Ligaen nu efter en sejr. For med mandagens deler mod 1. divisions dårligste hold, Skive IK, har thyboerne endnu ikke vundet i forårssæsonen.

I forårets seks kampe har TFC spillet uafgjort fire gange og har tabt med henholdsvis 3-0 til Esbjerg fB og 3-2 mod HB Køge.

Ud af seks forårskampe kan TFC derfor se tilbage på, at de kun har været uden reel mulighed for point i det ene opgør.

- Det er vel et udtryk for, at 1. division er lige, og på dagen skal man være helt skarp for at få alle tre point. Det er lige hold, vi har mødt de sidste kampe. Det er også dygtige hold, siger Thisted FC’s cheftræner, Joakim Mattsson.

Hvor thyboerne i efteråret havde succes med at hive tre point med hjem fra de tætte opgør, har det endnu ikke været tilfældet i foråret.

Ude mod Skive manglede man at score til 2-0 eller i det mindste ikke lukke et overtidsmål ind i første halvleg, mener Joakim Mattsson.

Dermed kunne han mandag se tilbage på endnu mulighed for tre point, som blev forspildt.

- Jeg vil gerne have, vi vinder kampene. Det der med at få et point feder ikke ret meget. Vi trænger til en sejr, siger cheftræneren.

Med mandagens deler daler TFC’s oprykkere ned på en femteplads i 1. division. Thyboerne har spillet to kampe mere end nummer seks fra FC Fredericia, mens de fire øverste hold har en enkelt kamp i hånden sammenlignet med TFC.