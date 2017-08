Mattsson: Udskiftninger ingen undskyldning

FODBOLD: Thisted FC er kommet fornemt fra start i Nordicbet Ligaen efter oprykningen fra 2. division med to sejre i to kampe, men onsdag aften kom thyboerne til gengæld gevaldigt ned på jorden igen.

Her blev første runde således endestationen i pokalturneringen, da Thisted højst overraskende måtte se sig slået med 2-3 af Hedensted fra Danmarksserien.

- Lidt klichéagtigt sagt var det vel en typisk pokalkamp, hvor tingene gik det undertippede holds vej, konstaterer Thisted-træner Joakim Mattsson.

Han havde foretaget flere ændringer i sin startopstilling i forhold til sæsonens to første kampe, men det var bestemt ikke planen, at det skulle resultere i et skuffende pokalexit.

- Jeg ville rigtig gerne have været videre. Jeg er træt af og skuffet over, at vi er ude. Vi havde valgt et hold med nogle spillere, der ikke har spillet så meget sammen, og systemet var også nyt for dem, men det er ikke nogen undskyldning, for individuelt skulle spillerne jo være gode nok til at slå Hedensted, siger Joakim Mattsson.