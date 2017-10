Mattsson: Vi investerede ikke nok

FODBOLD: En kompakt defensivt og aggressivt presspil. Sådan vil Thisted FC’s oprykkere og tophold i 1. division gerne gribe kampene an. Søndag lykkedes det ikke i nederlaget på 1-0 til gæsterne fra Nykøbing FC.

Cheftræner Joakim Mattsson sætter især fokus på, at thyboerne fejlede fysisk. For hvor TFC typisk skaber overtag gennem duelstyrke og gåpåmod, virkede Nykøbing FC til at have overhånden på de parametre søndag.

- Vi investerede ikke lige så meget i kampen, som vi har gjort i de tidligere kampe. Nykøbing slog os på et parameter, hvor vi normalt rigtig gode; power, dynamik og energi. Hvis andre hold slår os på det, er det ikke godt for os. Vi skal kunne mønstre det hver gang, siger Joakim Mattsson.

Efter sidste rundes 2-2 kamp mod nedrykningskandidaterne fra Brabrand IF ønskede Joakim Mattsson bedre boldomgang og færre fejl i forsvarsspillet. Søndag manglede fluebenene ud for ønskerne.

- På de parametre var de ikke ret gode. I første halvleg lavede vi et hav af fejl, hvor vi satte dem i gang på kontra. Heldigvis scorede de ikke på dem, men på en anden situation, men vi så heller ikke gode ud i vores omgang med bolden, siger Joakim Mattsson.

Nederlaget til Nykøbing var sæsonens tredje i 14 runder for TFC. Først tabte TFC mod Fredericia, efter thyboerne var i undertal i størstedelen af kampen, og så tabte TFC knebent til Vendsyssel, efter at have skabt chancer nok til at vinde med tenniscifre.

Med nederlaget deler TFC nu førstepladsen med Vejle Boldklub, der har spillet en kamp færre.